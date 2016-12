EDITO : « Yes we can »

Annus horribilis pour certains, année de réussite pour d’autres, l’année 2016 tire à sa fin. Année électorale, 2016 a vu le chef de l’Etat briguer et gagner un quatrième mandat. On se souviendra pendant encore longtemps de cette campagne électorale passionnante qui a été marquée par des joutes orales mémorables, des discours enflammés, des interviews parfois catastrophiques sur Afrique 24, etc.

L’année 2016 aura vu aussi de nombreux grands chantiers connaître des avancées majeures comme par exemple celui de la nouvelle ligne de chemin de fer Djibouti-Addis-Abeba dont la partie éthiopienne a été inaugurée en autonome. Elle a aussi été marquée par des batailles épiques contre la soif, la désertification, l’analphabétisme, la faim, l’obscurantisme, l’extrémisme violent. Il s’agit là d’un combat de longue haleine qui se poursuivra sans doute au cours de la nouvelle année. Mais il ne sera pas dit que les Djiboutiens ont dormi sur leurs lauriers en 2016. Sur tous les plans.

Le 2 janvier prochain, c’est-à-dire dans quelques jours, les nouveaux horaires de travail de l’Administration djiboutienne entreront en vigueur. Le décret présidentiel instituant cette nouvelle organisation du travail a été signé hier et nous en publions ci-contre un fac-similé. L’affaire est donc décidée. Au plan personnel, l’an de grâce 2016 et le 1er Avril, l’auteur de ces lignes grillait sa dernière cigarette après plus de vingt ans de tabagie. Cesser de fumer est l’une des plus importantes décisions que l’on puisse prendre. Et en cette fin d’année, ayons en tête le slogan-phare du président Obama, «Yes we can » pour en finir avec le tabac.

Bonne année à tous !

ABS