Qu’est ce que la CNC ?

La CNC est un organe de régulation des médias aussi bien audiovisuel que de la presse écrite et des réseaux sociaux. Créée par Loi n° 114/AN/15/7èmeL, la CNC est composée de 9 membres dénommés « commissaires » et nommés par décret n°2016-329/PR/MCPT dont 3 sont choisis par le président de la République, 2 par le président de l’Assemblée Nationale, 2 par le ministre de la Communication, 1 représentant de la Commission Nationale des Droits de l’Homme et 1 représentant de la Chambre de Commerce de Djibouti. La CNC jouit d’une autonomie administrative et de gestion dans l’exercice de ses missions.

Quelles sont les prérogatives de la CNC ?

Les missions classiques sont de veiller au respect du pluralisme de l’information et d’assurer le respect de la loi en matière de liberté de la presse et du droit à l’information Les missions spécifiques en période électorale sont de veiller au respect de l’accès équitable des partis politiques aux médias ainsi qu’aux organisations reconnues et de superviser l’ordre de passage et le temps de passage des candidats aux élections.

Quel est le mode de fonctionnement de la CNC ?

La CNC est dirigée par un président nommé par décret et un bureau dont les membres sont élus parmi leurs pairs. Le bureau est composé d’un vice-président, d’un secrétaire général et d’un porte-parole.