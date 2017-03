East Africa Bank – Inauguration de deux nouvelles agences à Hayableh et au PK 12

La Banque de l’Afrique de l’Est ou East Africa Bank poursuit et renforce sa politique de croissance et d’expansion. Hier, le directeur général de l’établissement bancaire, Ibrahim Rashid Jaffar ,et son staff ont inauguré en grande pompe deux nouvelles agences dans les quartiers de Hayableh et Pk12. Une manière de « rapprocher la banque de ses clients et diversifier ses offres de services et ses prestations en s’inspirant de leurs idées et suggestions » selon les révélations du banquier.

« Nous y voilà. Depuis le lancement de nos activités en notre siège à la place du 27 Juin, et l’ouverture des agences de l’avenue cheikh Houmed et au marché de Ryad, nous inaugurons aujourd’hui nos agences de Hayableh et PK 12. Grace à ce nouveau dispositif, nous sommes assurés de rapprocher nos produits et nos services de vos besoins et nous pourrons nous enrichir de vos idées et suggestions pour les améliorer ».

Ces propos du chef des opérations de la Banque de l’Afrique de l’Est, Abdoulaziz Mohamed Farah, avaient de quoi susciter l’enthousiasme et la ferveur des officiels et des invités de marque parmi la clientèle VIP de la banque et les riverains des deux agences et autres invités pour l’occasion. A Hayableh d’abord, puis au PK 12, on a assisté au même rituel avec la coupure de ruban et le moment de convivialité autour des petits fours et des rafraichissements.

Et à tous les coups, les invités de marque et les clients n’ont pas manqué de louer les vertus de la Banque d’Afrique de l’Est qui propose des produits et des services de grande qualité conforme à la Charia. Ses fidèles clients ont généreusement encensé les nombreuses vertus et les atouts non négligeables de l’« East Africa Bank » qui n’impose pas des taux d’intérêts surévalués aux prêts et aux participations financières qu’elle propose à sa clientèle. Des avantages comparatifs de taille par rapport au reste des établissements bancaires de la place, selon les officiels et le staff de la Banque.

A tout le moins, le directeur général de la banque, Ibrahim Rashid Jaffar, s’est dit ravi de pouvoir rapprocher la banque de ses usagers et potentiels clients. « C’est une histoire commune que nous partageons avec vous et une belle aventure depuis nos premiers jours »a-t-il fait valoir. « Ensemble, nous pourrons atteindre des horizons encore plus prometteurs » a-t-il ajouté. M. Ibrahim Rashid JAffar a insisté sur l’intérêt des « idées de sa clientèle », qui, a-t-il insisté, « combinées à nos ambitions, nous porteront vers des objectifs mutuellement bénéfique et nous œuvrerons toujours pour rester à l’écoute de vos attentes».

Le rappel en vaut le détour, l’«East Africa Bank » a été officiellement lancée en avril 2010 sous la dénomination Dahabshil Bank International SA. Depuis lors, conformément à ses ambitions d’expansion, l’établissement bancaire a adopté une nouvelle stratégie et s’est doté d’une nouvelle raison sociale, à savoir « East Africa Bank ». Elle offre à ses clientèles une gamme de produits islamique variée, une carte de débit immédiat EAB Bank Mastercard et un service-clientèle de haute qualité.

Plus généralement, l’« East Africa Bank » ou banque de l’Afrique de l’Est se concentre sur cette région d’Afrique de l’Est qu’elle veut conquérir en s’enracinant petit à petit. Conformément à la politique volontariste de sa maison-mère, la DG Holdings LLC, basée à Dubaï International Finance Center (DIFC), à Dubaï, aux Emirats Arabes Unis. C’est une banque commerciale dont les produits et services sont conforment à la Charia et compte des actionnaires issus des milieux d’affaires et d’éminentes personnalités de la région.

MAS