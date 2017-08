EASF : Une planification intégrée des missions

La force en attente d’Afrique de l’Est, ou EASF de son acronyme anglais a procédé au lancement d’un cours de planification intégrée de mission (IMPC), le lundi 21 août dernier à Nairobi, au Kenya. D’une durée de deux semaines, ces assises studieuses y regroupent 70 stagiaires issus des États membres de l’EASF. Citons notamment le Burundi, les Comores, Djibouti, l’Éthiopie, le Kenya, le Rwanda, les Seychelles, la Somalie, le Soudan et l’Ouganda. Parmi les apprenants figurent le personnel de la cellule de planification de l’EASF, le commandant de la force, le chef d’état-major de la base de logistique, et l’agent de liaison de l’Union Africaine(UA). La tenue de cette session de formation intervient en amont de l’exercice de formation sur le terrain 2017 (FTX 17), intitulé « Mashiriki Salaama II », qui se déroulera en novembre 2017 au Soudan. L’objectif de cette formation est de développer la planification et la capacité opérationnelle du personnel de l’EASF, appelé à exécuter des opérations complexes de soutien de la paix (PSO). Lors de la cérémonie inaugurale, le directeur de l’EASF, Dr. Abdillahi Omar Bouh, a exprimé son sentiment de gratitude aux dirigeants des pays de la région qui ont facilité la participation des civils et militaires de divers horizons au cours de planification intégré de mission. le fait vient, a-t-il dit, traduire le respect des engagements pris par les Etats membres quant au renforcement de capacités de l’EASF. Le Dr. Bouh a en outre souligné que l’offre de cette formation constitue une condition préalable au déploiement de l’EASF. Il s’agit de permettre par ce biais une meilleure compréhension des rouages et missions de la force d’attente en Afrique de l’Est. Un préalable dont la satisfaction aura un impact direct sur la planification des missions et la gestion des activités de l’EASF.