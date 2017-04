DRSLP 1 à Weima : L’état d’avancement

Le Ministère de l’Agriculture, de l’Eau, de la Pêche, de l’Elevage et des Ressources Halieutiques a dépêché mardi 11 avril dernier une délégation d’experts au village de Weima dans la région de Tadjourah.

Cette mission était conduite par le coordinateur national du programme de résilience à la sécheresse et de développement des moyens de subsistance durable dans les pays de la Corne d’Afrique (DRSLP 1), Ibrahim Elmi.

Celle-ci comprenait plusieurs experts de la cellule d’exécution du DRSLPI. Sur place, les visiteurs ont constaté de visu l’état d’avancement des travaux de réhabilitation de 120 périmètres irrigués. Ils y ont discuté avec les élus locaux, les représentants d’entreprises, et ceux du groupement de bureau d’études en charge de la surveillance des travaux des problèmes résiduels.

Notons au passage que le programme de résilience à la sécheresse et développement des moyens de subsistance durable dans les pays de la Corne de l’Afrique a démarré en 2014, avec un coût de financement de 17 Millions de Dollars sous forme de don.

Il est financé par la Banque Africaine de Développement (BAD) et mis en œuvre par le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Elevage chargé des Ressources Halieutiques à travers la Cellule d’Exécution du Projet (CEP). Le programme vise divers objectifs.

Citons l’amélioration de la sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté, et le renforcement de l’intégration économique et institutionnelle. Ce projet sera réalisé dans les bassins versants de Beyya-dader (région d’Ali-Sabieh), Gaggade-Derela (région de Dikhil) et de Weima (région de Tadjourah- Obock). Des actions de développement de la pêche artisanale seront menées à Djibouti et à Loyada dans la région d’Arta.

Rappelons aussi que ce programme s’articule autour de la gestion des ressources naturelles, l’accès aux marchés et la commercialisation, l’appui à l’amélioration des conditions de vie, la gestion du projet et le renforcement des capacités. C’est tout le sens des travaux de réhabilitation de 120 périmètres irrigués prévues respectivement à Daffaynatou, Guirrori, Assa Gaila, Debné, Daimoli etc… dans le Bassin Versant de Weima. Lesquels ont pour objectif d’améliorer l’accès et la gestion des ressources en eau, et la productivité de la production agricole et d’élevage.

Selon le cahier de charges, ce chantier comprend la construction d’une station de conditionnement des produits agricoles, de 32 réservoirs d’eau de 32 mètres cube, de 2 citernes enterrées, de 8 seuils de recharge des nappes inféroflux, la réhabilitation 29 puits cimentés, l’installation de 33 pompes solaires adaptées aux conditions climatiques extrêmes, de 31 kits d’arrosage, et de 31 serres.

C’est dans un contexte caractérisé par les sécheresses fréquentes et prolongées, la nature aride de la terre et l’absence d’eau de surface qui ont entrainées la disparition à plus de 70% des cheptels des paysans en milieu rural que doit se réaliser le projet et financera une série d’activités à Tadjourah comme dans les autres régions. Celles-ci portent sur l’acquisition d’équipements agricoles, le renforcement des capacités et développement de moyens de subsistance durable.

Il s’agit de la construction des poulaillers et la distribution des pondeuses. Avec un contrat de 14 millions de Francs Djiboutien, l’entreprise Daris en charge des travaux de poulailler dans la zone nord a finalisé 4 poulaillers ( Ripta, Kalaf, Dougoum et Tadjourah ville) sur les 6 prévus dans la région de Tadjourah. Il est aussi prévu la distribution de 360 pondeuses à hauteur de 60 pondeuses pour chaque poulailler, d’une alimentation et des produits vétérinaires.

Egalement, le projet a permis la réalisation d’études complètes d’aménagement des trois bassins-versants-BV (Weima, Beyya Dadder et Gaggade-Derela) effectuées par le cabinet MCG/SAFI. Ces études complètes d’aménagement ont permis de disposer les APS, APD et DCE relatifs aux ouvrages tel que la réhabilitation de la piste rurale de 35 Km couvrant Boli/ Guirori, et de Tadjourah/ Daimoli.

Par ailleurs, le projet a prévu le financement de plusieurs activités suivant dans la région de Tadjourah. 120 jardins dans la zone nord à Weima se verront distribuer d’outillages et d’intrants agricoles.

Une formation sur les techniques culturales améliorées sera dispensée aux agro-pasteurs. Idem, des avicultrices bénéficieront aussi d’une formation. Enfin, les communautés de Weima recevront des chèvres croisées (des boucs exotiques améliorées du Kenya de race Alpine), et des chèvres locales.