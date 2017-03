Droits des enfants : Les communautés du Nord mobilisées

Dans le cadre du programme SALAAM de Protection et promotion des droits humains, les comités de gestion communautaires du nord du pays se sont mobilisés durant les trois derniers mois pour battre le rappel sur la sacralité des droits humains.

Sous l’égide de l’UNFD et avec le soutien de l’UNICEF, les Comités de gestion communautaires du Nord travaillent quotidiennement au sein des communautés, notamment les plus vulnérables, afin de les informer et de les sensibiliser sur des questions liées à la protection des enfants et les mutilations génitales féminines. De décembre 2016 à la fin du mois de février 2017, la mobilisation a été totale parmi ces sentinelles des droits humains.

Au menu de cet agenda plutôt chargé, des dialogues communautaires qui ont suscité des débats et des échanges riches et animés parmi les populations locales. Protéger et promouvoir les droits de l’enfant, combattre les pratiques néfastes comme les mariages précoces et les MGF, promouvoir les bonnes pratiques sanitaires et les comportements responsables…etc. Les quatre Comités de Gestion Communautaires ont eu fort à faire durant les trois derniers mois dans les deux régions du nord, à Tadjourah et Obock.

Les dialogues communautaires ont été des moments privilégiés pour battre le rappel de la sacralité des droits humains, à commencer par ceux des enfants. A ce titre, le travail de recensement des naissances non enregistrées et les démarches auprès des autorités publiques de l’état civil avaient de quoi satisfaire les comités de gestion communautaires qui ont fortement sensibilisé et conscientisé les familles à ce propos. Plusieurs centaines de bébé ont pu bénéficier de ces opérations de recensements.

Mieux encore, le recensement ne s’est pas limité aux naissances non déclarés puisque les enfants malnutris ont également pu être détectés en vue de leur offrir des prises en charge efficaces par les services compétents de l’Etat et des agences spécialisées. A plus forte raison, les méfaits des pratiques comme l’excision et consorts ont nourri les débats. Les CGC ont déployé beaucoup d’énergie pour dissuader les plus récalcitrants des envies d’exciser leurs enfants. Parallèlement, une campagne de détection a permis de mettre au jour des cas de jeunes filles excisées par des sages-femmes ou encore la persistance de la pratique d’excision dite« Sunna ».

Durant ces trois mois, d’Adaylou à Khor-Angar, en passant par Randa et Fanteherou, les comités de gestions communautaires ont mobilisés les forces vives de leurs localités. La jeunesse, les Okals et les anciens, les leaders d’opinions, les responsables de villages, toute la communauté a pris part aux longs et vifs débats. Et comme souvent, le menu des échanges n’aura pas varié. Allaitement maternel, vaccination, prévention des MGF mais aussi des violences conjugales, de l’alcool et des drogues entre autres ont fait le lit des actions de sensibilisation.

Par ailleurs, les comités de gestion communautaire ont organisé des journées de nettoyage et d’hygiène, des séances de sensibilisations par des leaders religieux sur le respect et la promotion des droits des femmes et des enfants ainsi que l’importance de la médiation lors des conflits, des litiges ou encore des violences conjugales qui surgissent au sein de la communauté.

Cette activité a été réalisée conjointement par l’UNFD et l’UNICEF et s’inscrit dans le cadre du programme conjoint UNFPA/UNICEF pour l’accélération de l’abandon totale de toute forme d’excision.

MAS