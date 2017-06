Droit des enfants : Quand les leaders religieux sensibilisent la population vulnérable

Des grandes figures du milieu religieux djiboutien mènent une campagne de sensibilisation sur les motifs des droits des enfants, les risques des maladies sexuellement transmissible et les problèmes sanitaires dus à la consommation des drogues tels que la cigarette et le khat dans les quartiers défavorisés de la commune de Balbala. Leur engagement donne un sens au programme national sur le droit des enfants. Appuyé par le bureau local de l’Unicef. Le dit-programme est mis en œuvre par le Ministère des Affaires Musulmanes, de la Culture et des Biens Waqfs.

Dans l’après midi du lundi 22 mai dernier, au siège de l’association «Samatoleh», sis au quartier B11 de Balbala, Cheick Ahmed Mahamoud Ali a animé des causeries de proximité sur les droits des enfants, les risques sanitaires dus à la consommation des drogues tels que la cigarette, le khat, l’alcool. Il a profité de cette occasion pour sensibiliser les femmes sur les risques sanitaires au fœtus sur non seulement les maladies sexuellement transmissibles mais aussi sur certaines maladies comme la Rubéole, le paludisme,…etc. Et ce, rappelons-le, aux cotés de Idriss Daher Houssein alors cadre supérieur du Ministère des Affaires Musulmanes, du président de l’association «Samatoleh» et des militantes des droits des enfants issues du voisinage. Ces dernières au nombre de 30 semblaient sensibles au discours de Cheick Ahmed Mahamoud Ali. L’homme est connu pour son attachement à la question.

A l’entendre, la responsabilité parentale repose sur la protection des enfants et la jouissance de leurs droits garantis par la religion musulmane. Cheick Ahmed a indiqué que les collectivités ont un rôle très important à jouer à cet effet.

Il a souligné en outre que tous les enfants doivent jouir sans discriminations de leurs droits à la propriété, à l’héritage, à l’éducation, aux soins de santé et à la nutrition. Il a appelé les participantes à protéger les enfants vulnérables, livrés à eux-mêmes en les regroupant au sein de leurs familles respectives. D’un ton plus virulent, Cheick Ahmed Mahamoud Ali a montré du doigt ceux qui discriminent les nouveaux né. «Le Coran interdit de célébrer l’accueil du nouveau-né garçon avec joie et celle de la fille avec tristesse», a-t-il martelé avec insistance devant son auditoire essentiellement féminin.

Le plaidoyer du leader religieux est allé droit au cœur des femmes du quartier B11 de Balbala.

Lesquelles sont déterminées à prendre en considération les propos de leur interlocuteur.

Rachid Bayleh