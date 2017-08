Le Dr Djama en visite de travail à Dakar

La semaine dernière, le ministre de la Santé, Djama Elmi Okieh, a effectué une visite de travail au Sénégal où il a été accueilli par son homologue sénégalaise, le Pr Awa Marie Coll-Seck. C’est d’ailleurs à l’invitation de cette dernière que le ministre djiboutien a effectué cette première visite de travail au Sénégal. Le Pr Awa Marie Coll-Seck a salué l’engagement et la conviction du Dr Djama. Ce dernier a apprécié la fameuse téranga sénégalaise qui fait la réputation de ce peuple accueillant et chaleureux et a signé avec son homologue un accord censé permettre le renforcement de la coopération dans le domaine de la Santé. De nombreux étudiants djiboutiens fréquentent déjà les campus dakarois et, selon les termes de cet accord qui vient d’être signé, le ministère de la Santé enverra bientôt ses infirmiers et autres sages-femmes en formation dans ce pays.