DP World va à la rencontre des plus démunis

L’opérateur DP World vient de distribuer des vivres à quelque 1350 familles nécessiteuses ainsi qu’un don important de vivres et de produits hygiéniques à la pouponnière Daryel.

Composées de riz, de farine, de pâtes et d’huile, les rations distribuées hier à 1350 familles nécessiteuses dans le cadre d’une opération d’assistance sociale lancée par le représentant de DP World, Khalid Slaes au sein du centre Pécoul, sont allées droit au cœur des bénéficiaires. De très nombreuses familles démunies ont été rassemblées autour de Pécoul pour recevoir ces vivres.

Dans une brève allocution faite à cette occasion, M. Khalid Slaes a indiqué qu’il était du devoir de la multinationale d’effectuer ce genre d’action au profit des plus pauvres chaque année et dans tous les pays où la firme opère. En marge de la cérémonie de distribution, le représentant de DP World, Khalid Slaes, a lors d’un point de presse mis en exergue les activités à caractère humanitaire que la multinationale réalise dans le pays. “Les actions de bienfaisance que nous menons pour venir en aide aux populations vulnérables sont nombreuses et variées. L’année dernière nous avons réalisé une action de solidarité au profit des orphelins et des familles démunies” a-t-il dit. Il a par ailleurs ajouté que c’était la dixième année que DP World réalise ce genre d’initiative de bienfaisance et qu’il se réjouissait de voir que leur modeste contribution couvre les besoins de première nécessité pour les bénéficiaires.

« Il est du devoir, a-t-il dit en conclusion, de tout musulman ayant les moyens d’apporter aide et assistance à ceux qui sont démunis et la politique de Dubaï World est de consacrer des moyens pour appuyer les activités à caractère social et les actions de bienfaisance ».

Le Ramadan, c’est aussi le mois de solidarité, d’amour et de partage. Pour les musulmans, les actes humanitaires constituent un élément essentiel de la pratique religieuse.

Nombreux sont les textes coraniques et prophétiques qui plaident en faveur de l’action humanitaire en la définissant et en ordonnant de la pratiquer.

Pour le musulman, accomplir un acte humanitaire est une façon de recevoir l’aide du ciel, de racheter ses péchés et de mériter la récompense suprême.