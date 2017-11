Un don de 12 millions FDJ pour promouvoir la pratique du judo

Le judo était hier à l’honneur dans l’ambassade du Japon à Djibouti. L’ambassadeur Tatsuo Araï et le président de la fédération djiboutienne de judo et discipline associée (FDJDA), Faissal Abdourahman, y ont entériné la signature d’un protocole de financement sous forme de don. D’un montant de 67.279 Dollars US, soit l’équivalent de 12 millions FDJ, l’enveloppe va contribuer au renforcement des capacités techniques de la FDJDA. Ce don prévoit l’octroi des mats, des judogis ou tenues d’entraînement et de compétition, mais aussi d’équipements de musculation au profit de dix centres communautaires de développement et du nouveau dojo au sein du stade Hassan Gouled. Le projet s’inscrit dans le cadre de l’aide culturelle et sportive non-remboursable du Japon aux pays en développement comme le nôtre. Il est l’une des activités phares de l’initiative « Sport For Tomorrow», lancée par le gouvernement japonais. Lequel entend par ce biais promouvoir la pratique du judo et rehausser le niveau technique des judokas nationaux, notamment des jeunes djiboutiens.

Zouhour