DMP : La parole à…Dr. Hassan Barkadleh Gilbert Professeur de Logistique et Transport à l’Université de Djibouti

Le 24 janvier 2017, a été inauguré officiellement par le Président Guelleh, le 2ème port de Doraleh à Djibouti, à savoir Doraleh Multi- Purpose Port (DMP). Ainsi, Dr Hassan Barkadleh Gilbert, Professeur de Logistique et Transport à l’Université de Djibouti, nous livre sa vision personnelle de l’importance de ce nouveau port dans le développement de notre pays.

« Djibouti s’intégrera de plus en plus dans la compétitivité logistico-portuaire internationale »

Après l’inauguration d’Horizon Djibouti Terminal en 2006, de Doraleh Container Terminal en 2009, voici que le Président Guelleh inaugure la nouvelle 3ème superstructure portuaire de Doraleh : Doraleh Multi-purpose Port (DMP), le mercredi 24 mai 2017, date qui marquera l’Histoire de Djibouti comme une fierté nationale. Doraleh Multi- Purpose représentera à terme un investissement de près de 600 millions de dollars et disposera au total d’une surface de 690 hectares.

Doté des dernières superstructures portuaires, modernes et sécurisées, le complexe de Doraleh Multi- purpose Port, sera à terme le plus performant de la région est-africaine. Doraleh Multi- purpose Port est une plate-forme logistico-portuaire régionale, mais aussi un port d’éclatement majeur du trafic des conteneurs de la Mer Rouge à destination de la péninsule arabique et de l’ensemble de la côte africaine. A terme, Doraleh Multi- purpose Port sera un acteur performant du maillon portuaire djiboutien. En effet, mondialisation oblige, les chaînes logistiques globales sont conçues à l’échelle planétaire aujourd’hui. Donc, ce port devient un maillon important de la chaîne de transport, permettant le déplacement des marchandises d’un point d’origine vers un point de destination, à travers le monde. A travers ce port, le maillon portuaire doit ainsi contribuer à l’accroissement de la performance globale de la chaîne logistique qui le transite, en minimisant les coûts et les temps de passage des marchandises. Ainsi, les entreprises internationales feront le choix de faire transiter une partie de leur « chaîne de valeur » par un maillon portuaire performant, notamment grâce à Doraleh Multi- purpose Port. Par conséquent, Doraleh Multi- purpose Port sera un nouvel acteur contribuant à la dynamisation de la performance logistico-portuaire de Djibouti, et permettant au passage, l’émergence d’une hiérarchie nouvelle et attractive des performances portuaires régionales.

Avec l’ouverture de ce nouveau complexe portuaire, Djibouti s’intégrera de plus en plus dans la compétitivité logistico-portuaire internationale, et par conséquent « nous exprimons l’attachement de notre pays à sa vocation naturelle de hub logistique et de transport», selon le Président Guelleh (extrait du discours d’inauguration) d’une part. D’autre part, avec le doublement futur du trafic régional, grâce à l’agrandissement du Canal de Suez, qui permettra de faire transiter près d’une centaine de navires par jour d’ici 2023, et qui rapportera près de 12 milliards d’euros ( 2 000 milliards Fdj) par an à l’Egypte, Djibouti pourra à son tour tirer profit de cette opportunité. En conclusion, j’encourage nos concitoyens à la patience, car bientôt nous récolterons le fruit de tous ces investissements logistico-portuaire, qui contribueront au développement socio-économique de notre pays et donc pour chacun de nous inchallah.

Enfin, en ces jours de célébration du 40ème anniversaire de notre indépendance, l’Histoire démontrera et retiendra, le développement exponentiel des Superstructures de transport et de logistique à Djibouti et plus particulièrement, depuis 1999 à nos jours, sous la présidence de S.E.M. Ismaël Omar Guelleh.