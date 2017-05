DMP : Djibouti inaugure le port le plus moderne d’Afrique

La cérémonie inaugurale du « Doraleh Multipurpose Port » était placée hier sous le haut patronage du Président de la République, M. Ismail Omar Guelleh. L’événement ouvre de nouvelles perspectives au développement national. En effet, la mise en service de ce nouveau port polyvalent est porteuse de création d’emplois, de multiplication d’activités connexes, et d’autres facteurs de développement social.

Le Président de la République, M. Ismail Omar Guelleh, a procédé hier, en milieu de matinée, au démarrage officiel des activités du « Doraleh Multipurpose Port » (DMP). La cérémonie inaugurale du DMP s’est déroulée en présence du président somalien, M. Mohamed Abdillahi Formajo, en visite officielle de travail depuis mardi dernier à Djibouti, de la première dame du pays et présidente de l’UNFD, Mme Kadra Mahamoud Haid, des membres du gouvernement, des parlementaires, et un bon nombre d’autres personnalités, aussi bien civiles que militaires.

Tout ce beau monde a salué la conformité de l’infrastructure portuaire aux exigences internationales de sécurité et de performance. Celle-ci vient compléter les ports modernes que notre pays depuis plus d’une décennie. Complexe polyvalent, le DMP est doté de terminaux à conteneurs et d’autres dédiés aux marchandises en vrac.

Dans une allocution faite au micro de la tribune, le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, a décrit l’inauguration du nouveau Port de Doraleh comme « un pas de plus vers l’élargissement et la diversification de l’offre portuaire et de la plateforme logistique de Djibouti ». Ajoutant que « Ce nouveau port va accroître significativement nos capacités d’accueil mais aussi de traitement des différents types de bateaux et de marchandises ».

Le chef de l’Etat a indiqué que «l’inauguration du Doraleh Multipurpose Port, fleuron de nos infrastructures portuaires » illustre bien « l’attachement de notre pays à remplir sa vocation naturelle de hub logistique et de transport. »

En outre, le président de la République s’est dit convaincu que la mise en service de ce nouveau port polyvalent est porteuse de création d’emplois, de multiplication d’activités connexes, et d’autres facteurs de développement social.

…Transformer le commerce maritime dans la Corne de l’Afrique. A raison d’ailleurs puisque la nouvelle infrastructure portuaire de 690 hectares est équipée d’installations ultramodernes pouvant accueillir 100 000 navires TPL. L’aboutissement de ce projet ouvre de nouvelles perspectives au processus de développement national. D’un coût de 590 millions de dollars américains, ce chantier d’envergure a été lancé en 2015 et financé conjointement par l’Autorité des Ports et des Zones franches de Djibouti (DPFZA) et China Merchant Holding (SCHL). L’équipement portuaire dernier cri a été fabriqué par la firme chinoise ZPMC. Des navires ont déjà commencé à utiliser l’installation. Le port fournit une plate-forme logistique de classe mondiale pour le commerce maritime. Les nouvelles installations amélioreront considérablement l’efficacité et les conditions de faire des affaires dans la Corne de l’Afrique. Le projet renforce la position de Djibouti en tant qu’étape clef sur la route maritime « la nouvelle route de la soie ».

Lors de la cérémonie d’ouverture, Aboubaker Omar Hadi, président de DPFZA, a déclaré: «Avec cette nouvelle infrastructure de classe mondiale, Djibouti confirme sa position de centre commercial majeur pour le continent. Nous sommes fiers de montrer au monde notre capacité à construire et rendre opérationnels des projets d’infrastructure majeurs – parmi les plus avancés du continent sur le plan technologique ».

…Un centre multimodal émergeant. DMP est le dernier d’une série de mégaprojets à Djibouti. On compte notamment quatre nouveaux ports, une usine de gaz naturel liquéfié, un terminal pétrolier et deux nouveaux aéroports. Ensemble, ils élargiront considérablement la capacité de Djibouti à servir de plate-forme et de centre commercial pour la région. Ces projets s’ajoutent à la ligne de chemin de fer Addis-Abeba-Djibouti, une voie de 752 km reliant la capitale de l’Éthiopie au port de Djibouti.

Djibouti est située au centre des routes commerciales mondiales, reliant l’Asie, l’Afrique et l’Europe. Le port est une porte d’entrée vers l’une des régions à plus forte croissance du monde avec 30 000 navires transitant par le port chaque année. Les produits venant d’Asie représentent 59% du total, 21% proviennent d’Europe et 16% d’ailleurs en Afrique.

Le point avec… Saad Omar Guelleh

Directeur Général du PDSA

« Devenir le Singapour de l’Afrique de l’Est »

L’histoire du Port de Djibouti est lié avec le développement de la République de Djibouti. En effet, depuis sa création dès 1888, le Port de Djibouti a connu de grandes transformations et s’est développé au fil des conjectures nationales, régionale et internationale. Il devient un élément catalyseur pour le développement de notre territoire et une escale privilégiée et le principal débouché pour l’Ethiopie. L’ouvrage que nous inaugurons aujourd’hui marque l’aboutissement de 3 années d’importants travaux de construction avec le soutien de l’Autorité des Ports et Zones Franches de Djibouti, l’appui de notre partenaire China Merchant, le travail sans relâche de nos constructeurs China Civil Enginering, China State Engeneering sans oublier le financement de l’EXIM banque de Chine. Véritable vitrine du Djibouti moderne et émergent, le DMP est doté d’équipements de dernière génération. Connecté à la fois au réseau ferré et routier, il se positionne comme une plateforme multimodale qui nous fourniront les moyens d’atteindre nos ambitions logistiques au niveau régional et international. Capable d’accueillir les navires supérieur à 100 000DWT avec un tirant d’eau de plus de 15m, DMP est en mesure de traiter 220 000 TEU et de 8.2 million de tonne de marchandise non conteneurisée.

Ce nouveau port nous permettra d’accroitre notre productivité en déchargeant les navires avec une performance trois fois supérieure à la cadence actuelle. DMP est la preuve et le fruit de la stratégie de développement éclairée du président de la République. Ainsi, cette cérémonie me donne l’occasion solennelle de féliciter le chef de l’Etat pour sa vision et sa détermination à moderniser les capacités portuaires de notre pays. Nous tournons une page importante de notre histoire aujourd’hui, à l’aube de notre quarantième anniversaire. Le transfert de l’ancien port marque le tournant d’une importante page de l’histoire de nos ports, de notre ville et de notre pays. DMP sera un pilier majeur de notre développement que nous lèguerons avec fierté aux générations djiboutiennes à venir et leur permettra d’achever nos ambitions de devenir le Singapour de l’Afrique de l’Est.

La parole à… Fu Huaqiang

Ambassadeur de Chine à Djibouti

« Un bon élan de coopération entre la Chine et Djibouti »

Aujourd’hui, j’ai l’honneur d’être présent à la cérémonie de l’ouverture du Port Doraleh polyvalent de Djibouti. C’est un projet lourd de signification, tant pour la République de Djibouti que pour les relations d’amitié et de coopération sino-djiboutiennes. À cette occasion, je tiens à vous exprimer, au nom du gouvernement chinois et en mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations. Depuis l’établissement des relations diplomatiques sino-djiboutiennes il y a 38 ans, la Chine n’a cessé d’accorder à Djibouti des assistances sincères dans la mesure de ses possibilités. Nous avons coopéré avec Djibouti pour réaliser de nombreux grands projets d’infrastructures, tels que le Palais du Peuple, le Stade Hassan Gouled, le Centre de formation du Ministère des Affaires étrangères, le bâtiment du CERD, l’Hôpital d’Arta et ainsi des autres. La République de Djibouti, à son tour, nous a fait preuve de solidarité et de soutien dans de nombreux domaines. Ces dernières années, grâce aux efforts conjugués de nos deux parties, un grand progrès a été enregistré dans la confiance mutuelle politique, la complémentarité économique et l’inspiration réciproque culturelle. Aujourd’hui, je suis encore plus heureux de voir que le projet du Port Doraleh Polyvalent de Djibouti s’est bien achevé et que les autres grands projets, comme le Chemin de Fer Djibouti-Addis-Abeba, l’Adduction transfrontalière de l’eau et la Bibliothèque nationale et le Centre des Archives de Djibouti, avancent à un rythme soutenu selon le calendrier prévu. De plus, des projets à réaliser dans les années futures sont sur la liste d’attente. Cela illustre un bon élan de coopération entre la Chine et Djibouti.

L’Afrique est un jeune continent prometteur. Alors que les répercussions de la crise financière internationale se font encore sentir dans le monde, l’Afrique est entrée dans une nouvelle phase, marquée par la recherche de la paix, de la stabilité et du développement. Ces dernières années, sous la conduite du Président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, Djibouti a fait valoir ses atouts et a réalisé de grands progrès dans le développement économique et l’amélioration des conditions de vie du peuple. Je suis un ami fidèle du peuple djiboutien, ma première visite à Djibouti remonte à 26 ans, en tant qu’un Ambassadeur, je suis à Djibouti depuis plus de 4 ans.

Djibouti d’aujourd’hui, n’est plus Djibouti d’hier, Djibouti a changé, Djibouti a beaucoup changé. Djibouti d’aujourd’hui est en plein essor, Djibouti de demain a un bel avenir. La construction du nouveau port polyvalent constitue une décision clairvoyante du gouvernement djiboutien. Sur le plan national, cela permettra de résoudre le problème de saturation du port existant, de promouvoir le développement économique, de créer des emplois et d’améliorer le bien-être de la population. Sur le plan régional, cela permettra à l’Afrique de l’Est d’accélérer l’intégration régionale et de mieux s’unir pour gagner en puissance. Dans son discours à la cérémonie d’ouverture du Forum de la Ceinture et la Route pour la coopération internationale, le président chinois Xi Jinping a dit que les thèmes majeurs de notre époque sont la paix , le développement, et le partenariat gagnant-gagnant. Je suis convaincu que nos deux pays vont s’épauler et s’entraider sur le chemin d’une coopération mutuellement avantageuse pour créer ensemble un avenir de paix et de prospérité.