Djibouti/Turkménistan : Etablissement des relations diplomatiques

Au nom du gouvernement de Djibouti, notre ambassadeur en Arabie Saoudite et représentant permanent auprès de l’Organisation de la Conférence Islamique(OCI), Dya-Eddine Saïd Bamakhrama, a signé mardi 4 juillet dernier, à Riyad, avec son homologue turkmène le protocole d’établissement des relations diplomatiques entre la République de Djibouti et le Turkménistan. Ce pays d’Asie Centrale faisait auparavant partie de l’ex-URSS. Il est indépendant depuis 1991. Le Turkménistan est membre de l’OCI et possède la quatrième réserve mondiale de ressources en gaz naturel. Depuis 1993, les citoyens ont reçu gratuitement de l’électricité, de l’eau et du gaz naturel fournis par le gouvernement. La moitié des terres irriguées du Turkménistan est utilisée pour cultiver le coton. Ce pays est le 10ème plus important producteur de coton au monde.