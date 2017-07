Djibouti/Somaliland : Une facilitation sécurisée de la circulation des biens et des personnes

Le chef de la représentation diplomatique du Somaliland à Djibouti, Abdifatah Saïd Ahmed, a tenu hier, dans son bureau, une conférence de presse. Une sortie médiatique au cours de laquelle il est revenu sur la récente visite de travail d’une délégation ministérielle somalilandaise dans notre capitale. Il s’est d’emblée félicité de l’accueil chaleureux et fraternel que les autorités djiboutiennes ont réservé aux officiels somalilandais. Il a aussi évoqué la teneur des discussions entre les deux parties.

M. Abdifatah Saïd Ahmed s’est dit satisfait de voir les ministres djiboutiens et leurs homologues somalilandais s’accorder autour d’une plus grande facilitation de la circulation des biens et des personnes de part et d’autre de la frontière, et du renforcement de la sécurité maritime dans le Golfe d’Aden . La réalisation de ces priorités communes se fera, a-t-il précisé, dans le respect des exigences sécuritaires de la riposte concertée des gouvernements de la région contre le terrorisme, la piraterie maritime, et la criminalité transfrontalière.

A cet effet, le diplomate somalilandais a soulevé le projet de construction d’une route bitumée allant de Loyada jusqu’à Borama. Il a en outre annoncé la levée de toute contrainte administrative au passage du poste frontalier de Loyada pour les vacanciers djiboutiens de moins de 15 ans, ceux très âgés ou malades se rendant en Somalie durant l’été. Hormis ces 3 catégories de personnes, les autres estivants djiboutiens doivent disposer de leurs documents de voyages.

Ultime info: M. Abdifatah Saïd Ahmed a émis le souhait des autorités d’Harguéisa d’inviter des observateurs djiboutiens lors du scrutin électoral qui aura lieu le 13 novembre prochain en Somaliland.

Zouhour