Djibouti/Somalie : Le président Guelleh adresse un message de félicitations au nouveau président somalien

Le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, a transmis hier soir un télégramme de félicitations au nouveau président somalien, M. Mohammed Abdullah Farmajo. Et ce, faut-il ajouter, après l’annonce des résultats de l’élection présidentielle somalienne. Un scrutin au cours duquel les députés du Parlement somalien ont voté pour départager les 23 candidats qui briguaient la magistrature suprême en Somalie.

“En ce jour qui a coïncidé avec votre élection par les représentants du peuple somalien, je suis heureux de vous présenter, au nom du peuple et du gouvernement djiboutiens et en mon nom propre, mes sincères félicitations », a écrit le chef de l’Etat dans son message. « Le fait que vous ayez pu gagner la confiance des parlementaires somaliens reflète les grands espoirs de paix durable et de reconstruction qui animent le peuple de la Somalie », a également souligné en substance le président Guelleh.

Le chef de l’Exécutif djiboutien a en outre réitéré son soutien fraternel et indéfectible au processus en cours de restauration de l’autorité étatique chez notre voisin somalien. « Je prie le Tout Puissant de vous donner la clairvoyance d’esprit et la force de caractère nécessaires afin que vous puissiez conduire votre peuple et votre pays sur le chemin du développement et de la paix dans la sécurité », a dit le président Guelleh au président Farmajo.