Djibouti/Mexique : L’ambassadeur Nasser Mohamed Ousbo présente ses lettres de créances au président Enrique Peña Nieto

M. Nasser Mohamed Ousbo, ambassadeur de Djibouti au Mexique avec résidence à La Havane (Cuba), a présenté hier ses lettres de créances au président mexicain, M. Enrique Peña Nieto. La cérémonie de remise des lettres de créances s’est déroulée au Palais présidentiel où le diplomate djiboutien a été reçu par le chef de l’Etat du Mexique, M. Enrique Peña Nieto. Au cours de leurs discussions, M. Nasser Mohamed Ousbo et le dirigeant mexicain ont fait le point sur les relations d’amitié et de coopération qu’entretiennent la République de Djibouti et le Mexique, avant d’examiner les voies et moyens de les renforcer encore davantage. Les deux parties ont réaffirmé par la même occasion leur volonté de rehausser le niveau de leurs échanges et de tracer la voie à une coopération accrue. Rappelons enfin que notre ambassadeur au Mexique, M. Nasser Mohamed Ousbo, réside à La Havane, à Cuba, où il est également accrédité.