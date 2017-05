Djibouti/Etats-Unis : Tenue de la 3ème réunion ministérielle du forum binational djibouto-américain à Washington

Présidée conjointement par le ministre djiboutien des Affaires étrangères, M. Mahmoud Ali Youssouf, et le sous-secrétaire d’Etat chargé des Affaires politiques, M. Thomas Shannon, la 3ème réunion ministérielle du forum binational djibouto-américain s’est tenue jeudi 18 mai dernier à Washington, aux Etats-Unis.

Cet important dialogue de haut niveau entre les deux pays fait suite à la 2ème réunion du forum binational organisée en février 2016 à Djibouti, au Kempinski. Ce forum avait été décidé lors de la rencontre entre le Président Barack Obama et son homologue djiboutien en mai 2014, la 1ère édition ayant eu lieu à Washington, D.C en février 2015.

Au cours de ces assises, les participants ont abordé plusieurs questions importantes dont notamment la coopération dans les domaines de la sécurité, du développement économique, l’accroissement des échanges commerciaux, de l’énergie, de l’employabilité et des questions régionales. Les deux ministres ont rappelé le partenariat stratégique qui existe entre Djibouti et les Etats-Unis avec pour objectif la consolidation de la paix et de la sécurité dans la région.

Ce partenariat stratégique vise également à renforcer les relations de coopération économique entre les deux pays notamment a travers la création d’opportunité d’investissement dans les domaines des infrastructures en particulier les infrastructures énergétiques, ainsi que la coopération dans le secteur aéroportuaire. Cette rencontre de haut niveau a, par ailleurs, permis aux deux parties de discuter des voies et moyens propices au renforcement de leur coopération, notamment en matière de lutte contre l’extrémisme violent et la lutte contre le terrorisme dans la région de l’Afrique de l’Est.

Notons que le forum a vu la participation de nombreux officiels américains issus, entre autres, du département d’Etat, du département de la Défense, et de l’Agence des États-Unis pour le développement international (Usaid). Concernant la délégation djiboutienne, elle comprenait, outre l’ambassadeur de Djibouti aux Etats-Unis, M. Mohamed-Siad Doualeh Warsama, plusieurs membres du gouvernement dont le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, le ministre de la Défense chargé des relations avec le parlement, M. Ali Hassan Bahdon, et le ministre du Travail, chargé de la réforme de l’administration, M. Hassan Idriss Samrieh. Des hauts gradés militaires djiboutiens, le président de la Chambre de commerce et les représentants du ministère de l’Education nationale, de la douane et de l’Autorité des ports et des zones franches de Djibouti ont également pris part à cette 3ème réunion ministérielle du forum binational djibouto-américain.