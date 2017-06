Djibouti/Arabie Saoudite : Le ministre des affaires musulmanes et de culture signe un protocole d’accord avec son homologue saoudien à Djeddah

Le ministre des affaires musulmanes de la culture M. Moumin Hassan Barreh, vient d’effectuer une mission de travail au Royaume d’Arabie Saoudite. Lors de son séjour à Djeddah de plusieurs jours, le ministre a rencontré de nombreux ministres saoudiens. Il a eu une première réunion avec son homologue saoudien, Cheikh Saleh bin Abdul Aziz bin Mohammed al-Cheikh, ministre des Affaires Musulmanes et de la Da’wa.

Cette rencontre s’est déroulée en présence de notre ambassadeur à Ryad SEM. Dya-eddine Bamakhrama, du Conseiller du Ministre M. Chouaib Adjal, du Secrétaire exécutif du Haut Conseil Islamique M. Okieh Kourah Fatah, du Directeur Général des Biens Waqfs M. Elmi Nour Djama, et du Directeur des affaires musulmanes M. Alsalé Abdallah Ahmed.

Au cours de cette réunion, les deux parties ont discuté des voies et des moyens pour renforcer la coopération bilatérale entre les deux ministères.

À l’issue de ces discussions, un protocole d’accord a été signé par les deux ministres, dans le but d’encadrer l’action religieuse, prêcher la tolérance et la modération, et diffuser la pensée éclairée qui s’inspire de l’Islam originel dans son aspect civilisationnel et spirituel.

Ce protocole d’accord permettra l’échange d’expériences dans le domaine de la gestion de l’espace religieux et la définition de la position de l’islam sur les questions contemporaines. Les deux parties ont convenu de coopérer dans le domaine des mosquées, de l’enseignement coranique et de développer le discours de la Da’wa selon des conceptions rénovées et adaptés à la réalité socio-culturelle en prenant en considération l’évolution des supports de l’information et de la communication.

A l’issue de cette cérémonie de signature de l’accord, le ministre Moumin Hassan Barreh a fait une déclaration à la 1ère chaîne de la télévision Saoudienne dans laquelle il a exprimé sa satisfaction des résultats de ces entretiens avec son homologue, et qui jetteront les bases d’une coopération fructueuse notamment en cette période sensible que traverse la communauté musulmane. Le ministre s’est dit réjoui de l’excellence des relations existant entre les deux pays dans les différents domaines. Enfin, il a remercié son homologue saoudien pour l’hospitalité et l’accueil chaleureux qui lui ont été réservés durant cette visite de travail à Djeddah.