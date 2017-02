Djibouti/Arabie Saoudite : L’expression d’une solidarité fraternelle

Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale nous a transmis hier un communiqué de presse à l’heure où nous mettions sous presse. Dans ce document, le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, a fait part de sa consternation après avoir appris l’attaque suicide, perpétrée la veille contre une frégate saoudienne au large du Yémen. Laquelle a causé la mort de 5 marins et blessé 11 autres parmi l’équipage à bord du navire. « Le gouvernement djiboutien condamne avec la plus grande fermeté cet acte terroriste et réaffirme sa solidarité avec le gouvernement saoudien dans sa lutte contre les rebelles Houthis en guerre contre le régime du président yéménite Hadi en exil au Royaume d’Arabie Saoudite », a-t-il souligné en substance.

Le ministre a exprimé, au nom du gouvernement et du peuple djiboutiens et en son nom propre, ses condoléances les plus attristées ainsi que sa vive sympathie au gouvernement et au peuple saoudiens, aux proches parents des défunts. Il a terminé ses propos en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.