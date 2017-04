Djibouti/Afrique/Japon : Des relations bilatérales privilégiées

Devant une foule d’étudiants conquis, et de nombreux enseignants-chercheurs de l’université de Djibouti, l’ambassadeur du Japon à Djibouti, M. Tatsuo Arai, a relaté et décortiqué la relation privilégiée entre son pays, l’empire du soleil levant, Djibouti et le grand continent Africain. C’était hier, le temps d’une conférence dans l’amphithéâtre de l’Université de Djibouti.

Quelles relations bilatérales le Japon entretient-il avec Djibouti, et plus généralement l’Afrique au sein de la TICAD ? Quelles sont les relations de coopération économique qui le lie à Djibouti ? Quelles sont les activités de la Force d’Auto-défense dans le cadre de la stratégie diplomatique « Free and Open Indo-Pacific Strategy » ? Ce sont les principales questions qui ont fait le lit de la conférence de M. Tatsuo Arai, devant les universitaires hier.

Au bout d’une heure de conférence, les jeunes étudiants ont pu avoir un aperçu global de la coopération bilatérale entre le Japon et les pays en voie de développement en Afrique en générale, et en particulier Djibouti.

Des domaines de coopération socioéconomique mais aussi dans la lutte contre la piraterie et le renforcement de la coopération militaire. D’où la mise sous projecteur de l’action des forces d’auto-défense du japon œuvrant dans la paix et sécurité dans le Golf d’Aden grâce à une flotte de navires militaires qui escortent la flotte marchande qui croise au large de la mer rouge et dans le golfe d’Aden.

La coopération économique avec Djibouti a occupé une large part de la présentation et a soulevé les nombreuses réalisations en infrastructures Socio-économiques, avec tout récemment l’échange de notes pour le projet de don d’équipement de gestion de routes qui a été signé entre le Japon et Djibouti le 28 mars 2016. A hauteur d’environ 1,95 milliard de francs djiboutien sous forme de don, le projet offre l’équipement nécessaire pour l’aménagement de routes tel que des bulldozers ou des excavateurs.

Par ailleurs, dans le cadre de la formation des ressources humaines, le Japon a financé en mars 2016 un projet de promotion d’emploi des jeunes, exécuté par le PNUD avec une enveloppe de près d’un millions de dollars, et ce en partenariat avec le Ministère du Travail et la Chambre de Commerce de Djibouti.

Pour ce qui est de la sécurité régionale, le Japon s’est engagé à soutenir le renforcement des capacités des pays voisins de la Somalie pour assurer la sécurité maritime. Pour ce faire, la marine de guerre nippone a octroyé deux patrouilleurs au corps des Garde-côtes djiboutien en décembre 2015. Outre cette assistance matérielle, le Japon offre une assistance technique multiforme avec l’envoi d’experts et la mise en place de formations en faveur des membres de la Garde-côtes djiboutien.

Au terme de la conférence, les jeunes étudiants ont longuement questionné le diplomate nippon sur ces nombreux sujets. Ils ont montré beaucoup d’intérêt aux domaines de coopération et notamment la formation professionnelle qui a semblé emporter leur enthousiasme. L’ambassadeur Tatsuo Arai a enfin donné des gages d’espérance sur la poursuite et le renforcement de cette coopération bilatérale entre son pays et le nôtre.

MAS