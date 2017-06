Djibouti : Vers la mise en place des politiques et programmes sobres en carbone

Les changements climatiques constituent aujourd’hui une menace potentiellement majeure pour l’environnement et le développement durable. En effet, les émissions de gaz à effet de serre sont les principaux responsables du réchauffement de la Terre. Et leur augmentation constitue un grave danger pour l’environnement et l’équilibre harmonieux qui règne sur notre planète.

Pour faire face à ce défi des temps modernes, la République de Djibouti s’est dotée d’une politique énergétique mettant en avant le développement des énergies renouvelables. L’utilisation des énergies propres ou vertes constituent un triple avantage à savoir la réduction de la facture de l’électricité pour les ménages pauvres, le développement au niveau national des investissements privés dans les branches de l’industrie et des services et la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).

Par ailleurs, selon la vision du Président de la République, Djibouti ambitionne d’être, d’ici l’an 2020, le premier pays du continent africain à utiliser 100% d’énergie verte pour la production de l’électricité.

Cette vision s’est déjà concrétisée en parti avec la réalisation de l’interconnexion électrique Djibouto-Ethiopienne de 50 MW, opérationnelle depuis 2011. En outre, des projets et programmes allant dans le sens de l’atteinte de l’objectif susmentionné sont déjà planifiés, dans les années à venir, par le ministère en charge de l’énergie tel que le projet de central solaire de 50 MW dans les zones sud du pays (région de Bara), le projet de géothermie de 50 MW de lac Assal, le projet d’installation des turbines éoliennes onshores de 60 MW à Goubet.

A ceux-là s’ajoutent les politiques visant à mettre en place des actions de maitrise d’énergie et d’efficacité énergétique. Nul doute que ces actions permettront à réduire les émissions des gaz à effet de serre du pays et ainsi participer à l’effort mondial de lutte contre les changements climatiques. D’autres programmes et projets axés sur l’atténuation des gaz à effet de serre tels que la mise en place de deux nouvelles lignes d’interconnexion électrique avec l’Éthiopie, la réhabilitation thermique des bâtiments, la diffusion de 5 millions de lampes à basse consommation, la réduction de la consommation de bois énergie pour la cuisson, la production d’énergie à partir de biomasse, l’installation d’une usine marémotrice, des turbines éoliennes onshores supplémentaires…etc. sont en cours d’étude ou en attente de financement.

L’objectif du Gouvernement en matière d’énergie est essentiellement basé sur la recherche d’une meilleure utilisation des ressources existantes et notamment des ressources renouvelables pour ainsi réduire la dépendance vis-à-vis des importations des produits pétroliers tout en créant de l’emploi et protégeant notre environnement.

Malgré des émissions des GES relativement faibles, la République de Djibouti a entrepris les démarches nécessaires par la mise en place de programmes et politiques militant en faveur de l’atténuation des émissions des GES.

Ces actions ont été déclinées et relatées dans le document sur la Contribution Prévue Déterminée au niveau National en matière des changements climatiques communiquée aux instances internationales au mois d’août dernier.

Par cet engagement, la République de Djibouti met en avant sa volonté politique et sa détermination pour prendre part aux efforts des nations du monde dans la réduction mondiale des gaz à effet de serre. De même, le document a mis en exergue non seulement les besoins spécifiques que le pays souhaite avoir en matière des changements climatiques mais également les financements y afférents pour atteindre l’objectif de 2°C.

Par la présente contribution, la République de Djibouti réaffirme sa conviction dans le principe de responsabilité collective mais différenciée et prend des mesures sans précédent pour répondre à cet enjeu.