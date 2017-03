Djibouti-UE : Un dimanche dédié au traditionnel Dialogue politique

La traditionnelle réunion annuelle sur le Dialogue Politique de cette année 2017 entre la République de Djibouti et l’Union Européenne a eu lieu sous la coprésidence du ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf et de l’Ambassadeur de l’Union Européenne à Djibouti, M. Adam Kulach en présence notamment du Ministre de l’Economie et des Finances, M. Ilyas Moussa Dawaleh, de nombreux ambassadeurs de l’Union Européenne accrédités à Djibouti notamment les ambassadeurs d’Allemagne, de France, de la Grande Bretagne, de la Suède, de l’Irlande, de l’Autriche, de l’Italie, de la Grèce, des secrétaires généraux des Ministères des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale et de l’Intérieur, du Procureur de la République ainsi que différents hauts responsables du MAECI.

Les réunions annuelles sur le Dialogue Politique entre la République de Djibouti et l’Union Européenne s’inscrivent dans le cadre de l’Accord de Cotonou liant l’ACP et l’Union Européenne qui appelle dans son article 8 à la tenue annuelle d’une réunion sur un Dialogue Politique entre chaque Etat-membre du groupe ACP et l’Union Européenne.

Dans son discours d’ouverture, le MAECI a rappelé l’importance de ce dialogue politique qui, a-t-il dit, est un exercice de réflexion, d’échanges et de partage de points de vue et d’idées sur le partenariat entre l’Union Européenne et la République de Djibouti et qui représente le baromètre d’une coopération qui se veut respectueuse, constructive et axée sur les défis du présent et les perspectives d’avenir.

L’Ambassadeur européen, M. Kulach, s’est réjoui pour sa part de la régularité de ce dialogue politique qui, selon lui, est l’occasion d’avoir des discussions ouvertes sur les différents aspects des relations liant l’UE à Djibouti d’une part et d’autre part de montrer l’intérêt que l’UE porte au développement de Djibouti.

Les thèmes évoqués couvrent tous les domaines importants de la coopération entre l’Union Européenne et la République de Djibouti et touchent aux domaines politique, économique et Social.

Concernant le volet politique national, le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale a fait le point sur les dernières élections régionales et communales qui ont eu lieu à Djibouti le 24 février dernier.

Cconcernant le volet régional, le chef de la diplomatie djiboutienne, a fait une large présentation sur la situation du conflit au Yémen et le désastre humanitaire qui se profile à l’horizon dans ce pays ravagé par une guerre fratricide, ainsi que sur la situation politique en Somalie, notamment suite à l’élection du nouveau Président de la République, Mohamed Abdullahi Mohamed, dit « Farmajo ».

Le MAECI a en outre évoqué le différend frontalier qui oppose Djibouti à l’Erythrée et exprimé le souhait de Djibouti de voir les sanctions reconduites contre un pays qui constitue une source de préoccupation et d’instabilité pour ses voisins.

En ce qui concerne les questions économiques, le ministre de l’Economie et des finances, Ilyas Moussa Dawaleh, a présenté la situation économique du pays, notamment les grands agrégats de la macroéconomie, la croissance, l’inflation, les investissements directs étrangers et les différents programmes en cours et en programmation avec l’UE.