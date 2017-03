Djibouti / Turquie : Une première école turque à Djibouti dès la rentrée prochaine

Le ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, et le vice-président de la fondation turque MAARIF, M. Hassan Yavuz ont paraphé hier les documents d’un accord de coopération portant notamment sur la création d’un premier groupe d’écoles turques à Djibouti. L’événement s’est déroulé au siège du MENFOP en présence de MM. Aden Houssein et Sadi Altinok, ambassadeurs Djiboutien et Turc en poste dans les deux pays, et l’ensemble des cadres et responsables du MENFOP.

Le MENFOP a mis les petits plats dans les grands hier, lors de la cérémonie de signature de l’accord de coopération qui va le lier désormais à la fondation turque MAARIF. Les ambassadeurs Djiboutien et Turc en poste à Ankara et à Djibouti, ainsi que l’ensemble des hauts cadres et responsables du MENFOP étaient réunis au siège du MENFOP pour cet important rendez-vous.

Le ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, et le vice président de la Fondation turque MAARIR, M. Hassan Yavuz, ex ambassadeur de Turquie à Djibouti, ont été accueillis en chants et en danses dans la grande salle de réunion du MENFOP. Après ce bel accueil, les deux personnalités ont pris place pour lancer la cérémonie.

Après quelques mots de bienvenue bien sentis prononcés par le maître de cérémonie, M. Mohamed Barkat Siradj, conseiller en communication du MENFOP, le ministre de l’éducation nationale, M. Moustapha Mohamed Mahamoud a commencé par affirmer devant le public sa grande satisfaction « d’accueillir les responsables de la Fondation MAARIF à Djibouti (…) une dizaine de jours après une première rencontre à Ankara (…) ce qui témoigne de [leur] disponibilité à contribuer efficacement au développement du système éducatif Djiboutien et à concrétiser au plus tôt notre premier projet commun esquissé dans le cadre de l’accord de coopération entre nos deux départements ministériels ».

Des mots qui ont beaucoup touché le vice-président de la fondation MAARIF, M. Hassan Yavuz, qui en sa qualité d’ex ambassadeur de la république de Turquie à Djibouti, a réaffirmé tout son attachement et son affection pour Djibouti. M. Yavuz s’est dit heureux de revenir dans ce pays qu’il aime tant en qualité de responsable de la fondation MAARIF afin d’accompagner le MENFOP dans ses efforts d’amélioration de notre système éducatif.

Ensuite, le ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, et le Vice-président de la fondation turque MAARIF, M. Hassan Yavuz ont paraphé le protocole d’accord relatif essentiellement à la création d’un groupe scolaire turc à Djibouti. Les travaux de construction de cet ensemble d’écoles vont démarrer incessamment une fois les formalités administratives achevées. A noter que ce groupe d’écoles turques proposera une offre d’enseignement de tous les niveaux et ordre d’enseignement allant du préscolaire au secondaire.

Conformément aux requêtes des autorités djiboutiennes, l’enseignement qui y sera dispensé sera axé en priorité sur la science et la technologie. La création d’une université est également prévue dans le cadre du projet éducatif de la fondation MAARIF. Un terrain de près de 50.000 m mètres carrés sera mis par ailleurs à la disposition de cet important projet turc par le gouvernement djiboutien.

A noter que le protocole d’accord paraphé hier matin offre des bourses d’études à 50 étudiants djiboutiens en Turquie. L’accord stipule également la formation des enseignants turcs francisant au CFEEF.

L’Ambassadeur de Djibouti en Turquie, M. Aden Houssein Abdillahi ainsi que son homologue turc à Djibouti, M. Sadi Altinok qui ont participé à la cérémonie de signature de l’accord ont exprimé leur grande satisfaction de voir les ministères de l’éducation Djiboutien et turc s’engager dans une voie de coopération mutuellement bénéfique. A l’issue de la cérémonie, les deux personnalités ont tenu un point de presse conjoint au cabinet du MENFOP. M. Moustapha Mohamed Mahamoud a annoncé la construction et l’inauguration de cette première école turque dès la rentrée prochaine. Il a annoncé également l’arrivée d’une délégation d’experts turcs dans le courant de ce mois afin d’engager la mise en œuvre des termes de l’accord et notamment l’évaluation du système d’Enseignement technique et de formation professionnelle en vue de le redynamiser.

Le vice-président de la Fondation Maarif, M. Hassan Yavuz a indiqué que son institution, créée en Juin 2016 par le président Erdogan, a lancé ses activités en Septembre avec des contacts à l’échelle internationale pour créer des partenariats avec les pays amis de la Turquie.

Son institution, ayant son siège à Istanbul, a-t-il précisé « a pour but de créer des centres éducatifs, allant des centres périscolaires à l’université dans des pays étrangers, et de fournir des bourses et autres matériels scolaires aux étudiants, afin d’y développer un enseignement basé sur les valeurs communes de l’humanité ». Il a indiqué également que son organisation est aussi appelée à « développer des partenariats avec des institutions qui partagent des objectifs similaires ».

A noter que dès son arrivée à Djibouti, il y a deux jours, la délégation conduite par M. Yavuz a visité le Lycée Industriel et Commercial, le Centre de formation des enseignants de l’enseignement fondamental (CFEEF), le Lycée d’Etat de Djibouti, le CRIPEN entre autres. D’autres visites dans des établissements scolaires sont prévues dans l’agenda de la délégation de la fondation MAARIF avant de regagner Ankara.

MAS