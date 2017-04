Djibouti-Turquie : L’ambassadeur turc reçu par le ministre en charge de la Décentralisation

Le ministre délégué à la décentralisation, M. Hamadou Mohamed Aramis, a reçu dimanche en fin de matinée l’ambassadeur de la République de Turquie à Djibouti, M. Sadi Altinok. Au cours de cette rencontre, le ministre a présenté à son interlocuteur le département dont il a la charge. Il a également exposé avec la passion d’un homme de terrain, issu du développement local, les activités entreprises, en cours ou projetées pour répondre aux attentes de la population et ce dans le droit fil de la feuille de route tracée par le président de la République, Ismail Omar Guelleh. Le ministre a rappelé au diplomate que ce dernier accordait une grande importance à la décentralisation. Il a enfin profité de l’occasion pour présenter à son interlocuteur les besoins du département dont il a charge pour mener à bien le processus de décentralisation. S’exprimant à son tour, l’ambassadeur de la République de Turquie à Djibouti, M. Sadi Altinok a fait part au ministre de sa satisfaction de l’entretien. Il a tenu à lui exprimer le fait que depuis sa prise de fonctions il y a dix-huit mois, il a eu des contacts avec plusieurs départements ministériels mais que celui-ci est particulier parce que pour lui, le ministère délégué chargé de la décentralisation est un département très important de par ses missions et ses activités. Il a assuré le ministre du soutien de son gouvernement, surtout par le biais de la Turkish Cooperation and Coordination Agency plus connue sous son acronyme TIKA, laquelle est intéressée et soutient les activités comme celles déployées par le ministère chargé de la décentralisation. A noter que le conseiller technique du ministre délégué chargé de la décentralisation, Aramis Houmed Soulé, a assisté à l’entretien.