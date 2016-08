Djibouti / Tunisie : Un accord de coopération énergétique

La directrice de l’agence djiboutienne de maîtrise de l’énergie (ADME), Saïda Abdillahi, et le directeur de l’Agence nationale pour la Maîtrise de l’Energie (ANME) de la Tunisie, Hamdi Harrouch, ont paraphé ensemble jeudi 5 juin dernier à Tunis un accord de coopération énergétique qui jette les bases fondamentales d’une coopération institutionnelle, méthodologique et technique entre les deux pays. Qu’il s’agisse de la réalisation d’études ou de projets dans les domaines de la maîtrise de l’énergie et la protection de l’environnement.

Suite au récent séjour du ministre djiboutien de l’Energie chargé des Ressources Naturelles, Ali Yacoub Mahamoud, dans la capitale tunisienne, Djibouti et la Tunisie ont conclu jeudi 5 juin dernier à Tunis un accord de coopération énergétique qui jette les bases fondamentales d’une coopération institutionnelle, méthodologique et technique.

Les signataires en étaient la directrice de l’agence djiboutienne de maîtrise de l’énergie (ADME), Saïda Abdillahi, et le directeur de l’Agence Nationale tunisienne pour la Maîtrise de l’Energie (ANME), Hamdi Harrouch.

La cérémonie de signature de ce mémorandum d’entente s’est déroulée en présence de la représentante adjointe du PNUD à Tunis, Selomey Yamadjako, la spécialiste de l’énergie et de l’environnement au PNUD, Jihene Touil, du conseiller technique auprès du ministre de l’Environnement, Abdoulkader Oudoum, du directeur adjoint de la DATE, Idriss Ismaël Nour, du directeur de la dette publique du Ministère du Budget, Almis Mohamed Abdillahi, et d’une cadre supérieure de l’ADME, Mane Mohamed Ahmed.

Le protocole d’accord prévoit la mise en place des conditions générales de coopération institutionnelle, méthodologique et technique entre les deux pays pour la réalisation d’études et de projets dans le domaine de la maîtrise de l’énergie, et la protection de l’environnement.

Cet accord vise également le développement de programmes spécifiques d’efficacité énergétique et de promotion des énergies renouvelables ainsi que la formation des cadres, l’échange d’experts et de professionnels dans la maîtrise de l’énergie.

Dans le cadre de ce partenariat djibouto-tunisien, il est question d’échanges d’informations et de documentations ainsi que l’implication des organismes de recherche et des industriels des deux pays avec l’organisation des missions réciproques entre les deux parties en plus de l’assistance technique et la formation .

Cet accord de coopération énergétique entre Djibouti et la Tunisie, qui est soutenu par le Programme des Nations Unis pour le Développement (PNUD), sera effectué à travers la création d’une commission composée de représentants de l’ANME de Tunisie et de l’ADME de Djibouti afin d’arrêter un programme d’action biannuel et d’en assurer le suivi et la coordination.

Durant son séjour à Tunis, la délégation nationale, composée des cadres de haut niveau et multidisciplinaire provenant des trois institutions ministérielles à savoir le ministère de l’Energie chargé des Ressources Naturelles, le ministère du Budget et enfin le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement, a pu s’enquérir des avancées notables relatives aux principales étapes de l’évolution de la situation de l’énergie en Tunisie sur les plans structurel, institutionnel et financier et du processus de diversification de la production des énergies (fossile, gaz et énergies renouvelables) pour assurer une meilleure transition énergétique.

De même, la mission djiboutienne a pu effectuer des visites de terrain auprès de deux institutions clés telles que le Centre Technique des Industries Mécaniques et Electriques (CETIME) et le Centre Technique des Matériaux de Construction de la Céramique et du Verre (CTMCCV) qui sont chargées de la formation des personnels et du contrôle des différents équipements et matériaux mis sur le marché tunisien.

En d’autres termes, ces institutions ont pour mission d’accompagner les entreprises nationales pour résoudre leurs problèmes techniques et améliorer leur compétitivité.

Le résultat attendu de cette coopération bilatérale est de renforcer la sécurisation de la production électrique du pays, afin d’améliorer la diversification des ressources énergétiques et ce, pour être en phase avec la vision du Président de la République qui consiste à faire de Djibouti le premier pays du continent africain à utiliser 100 % d’énergie verte à l’horizon 2020.

Cette coopération institutionnelle et technique Sud-Sud est une première du genre pour notre pays et surtout elle constitue une nouvelle initiative qui permettra d’étendre les champs d’action de cette entente à l’échange d’experts entre les deux pays, des professionnels techniques du secteur ainsi que la mise en place d’une assistance technique qui sera soutenue financièrement et accompagnée par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) dans une perspective de développement durable et de lutte contre les changements climatiques.