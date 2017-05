Djibouti : Tapis rouge pour le président Farmaajo

Le président de la République Fédérale de la Somalie, M. Mohamed Abdillahi Farmaajo, est arrivé hier à Djibouti dans le cadre d’une visite officielle de travail de 48 heures. Le chef de l’Etat somalien, qui est accompagné d’une importante délégation de son pays, a été accueilli dès sa descente d’avion par le président de la République de Djibouti, M. Ismaïl Omar Guelleh. Et ce, rappelons-le, en présence notamment du Premier ministre, M. Abdoulkader Kamil Mohamed, des membres du gouvernement, des parlementaires, des représentants d’organisations internationales et du corps diplomatique accrédités à Djibouti. Les autorités djiboutiennes ont déroulé le tapis rouge pour le dirigeant somalien qui effectue sa première visite de travail à Djibouti depuis son élection à la magistrature suprême de son pays.

A la tête d’une forte délégation ministérielle, le président somalien a été accueilli, dès sa descente d’avion, par le chef de l’Etat djiboutien, M. Ismaïl Omar Guelleh. Les deux dirigeants ont eu un premier entretien en aparté au salon d’honneur de l’aéroport international de Djibouti.

Ils ont ensuite pris le chemin du palais de la République où ils ont conjointement présidé une réunion de travail élargie. La rencontre a vu la participation de plusieurs ministres djiboutiens et de leurs homologues somaliens.

Côté djiboutien, notons la présence autour de la table ronde du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, du ministre de l’Economie et des Finances, M. Ilyas Moussa Dawaleh, du ministre de la Défense Nationale, chargé des Relations avec le Parlement, M. Ali Hassan Bahdon, et du ministre de l’Equipement et des Transports, M. Mohamed Abdoulkader Moussa.

Notons au passage que la délégation de haut niveau, accompagnant le président somalien, est composée du ministre des Affaires Etrangères, du ministre de la Défense, du ministre de la Sécurité Intérieure, du ministre du Plan, des Investissements et du Développement durable.

…Mise en place d’une commission mixte. Diverses questions étaient à l’ordre du jour de cette séance de travail. Citons notamment la stabilisation, la sécurisation et le développement de la Somalie.

Ainsi, les parties djiboutienne et somalienne ont discuté des voies et moyens propices au renforcement des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays. Elles ont également convenu d’élargir le champ de la coopération bilatérale djibouto-somalienne. Elles ont en outre décidé de mettre en place une commission mixte, chargée d’identifier des projets d’intérêt majeur pour les deux pays amis et frères.

…Une conférence de presse conjointe. A l’issue de cette réunion, le chef de l’Etat djiboutien et son hôte de marque somalien se sont prêtés au jeu de l’interview à chaud. L’honneur d’ouvrir cette conférence de presse conjointe est revenu au président Ismaïl Omar Guelleh. Dans ses mots introductifs, le chef de l’Exécutif djiboutien a fait le point sur la visite du président Farmaajo à Djibouti. Le président Guelleh a également mis en exergue sa vision d’une Somalie pacifiée et développée vivant en harmonie avec ses voisins.

Pour sa part, le président Farmaajo s’est dit réjoui de « l’accueil qui lui a été réservé à Djibouti ». Il s’est livré à un bilan critique des 100 premiers jours à la tête de son pays. Ce faisant, il a soulevé les défis de sa présidence. ‘’Une année et demie après ma prise de fonctions, nous avons accompli pas mal de chose. Et mon gouvernement s’emploie à mettre en application des grandes lignes de la feuille de route que je lui ai tracée pour sortir notre pays du cycle infernal de la guerre et de la pauvreté. Nous sommes sur la bonne voie’’, a-t-il indiqué en substance. ‘’Comme vous la savez tous, il s’agit de tout reconstruire en Somalie. Il n’y a pas de routes, ni d’écoles, ni d’hôpitaux. C’est dans ce contexte que les membres de mon gouvernement et moi-même avons sillonné pas mal de pays et entamé des démarches auprès des partenaires au développement pour remettre sur pied notre économie et nos institutions’’, a expliqué le président Farmaajo.

« Les pourparlers engagés avec les autorités kenyanes lors de mon voyage à Nairobi ont débouché sur la levée des suspicions systématiques qui planaient sur les passagers en provenance de la Somalie et se rendant dans ce pays. Ma visite en Ethiopie a permis l’émergence d’une plus grande compréhension et rapprochement entre les deux nations. Quant aux missions de travail effectuées en Turquie et en Arabie saoudite, elles ont servi d’opportunités à la formulation officielle du soutien matériel et financier que requiert la reconstruction de notre pays et la relance de son économie », a-t-il précisé par la suite.

Sur ce, le chef de l’Etat somalien a remercié son homologue djiboutien pour son soutien sans équivoque pour la cause somalienne.

“ Djibouti, est pour nous somaliens, notre seconde patrie. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que vous avez fait pour la Somalie’’, a dit le président somalien en s’adressant au président Guelleh. Avant de conclure, le chef de l’Etat djiboutien a souligné les contributions de nos forces armées au processus de sécurisation, de stabilisation, et de développement de notre voisin somalien. « Nous sommes d’autant plus motivés à demeurer dans l’AMISOM que nos soldats engagés dans ce pays frère disposent d’une grande proximité culturelle et linguistique avec les communautés somaliennes pour s’acquitter avec brio de leur mission », a martelé avec insistance le président Ismaïl Omar Guelleh qui s’est déclaré « heureux d’accueillir le président Farmaajo à Djibouti, sa seconde patrie ».

A l’issue de la conférence de presse au palais de la République, le président de la Somalie s’est rendu au siège de l’Assemblée nationale où il a prononcé une allocution devant les élus du peuple djiboutien.