Djibouti et le Tadjikistan établissent des relations diplomatiques

La République de Djibouti et la République du Tadjikistan viennent d’établir des relations diplomatiques au niveau des ambassadeurs.

L’ambassadeur de Djibouti à Washington et représentant permanent auprès des Nations Unies, M. Mohamed-Siad Doualeh, et son homologue du Tadjikistan, M. Mahmadamin Mahmadaminov, ont procédé vendredi dernier à la signature du communiqué conjoint relatif à l’établissement des relations diplomatiques, entre les deux pays, sur la base des “principes de l’égalité, de l’indépendance, de l’intégrité territoriale et de la non-ingérence dans les affaires internes des Etats”.

La République de Djibouti et la République du Tadjikistan, “désireuses de renforcer les relations d’amitié entre les deux Etats, et de promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines politique, social, économique et culturel”, ont décidé d’établir des relations diplomatiques “conformément aux dispositions des conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires”.

Les deux ambassadeurs, mandatés par leurs gouvernements respectifs, se sont félicités de l’ouverture de relations diplomatiques entre les deux pays, tout en “réaffirmant leur adhésion aux principes et buts de la Charte des Nations Unies et du droit international”.

Indépendant depuis 1991, le Tadjikistan est un pays d’Asie centrale limité à l’Ouest et au Nord par l’Ouzbékistan, au Nord par le Kirghizistan, à l’Est par la Chine et au Sud par le Pakistan et l’Afghanistan. Sa capitale et ville principale est Douchanbé, ce qui signifie “lundi” en tadjik.

