Djibouti / Soudan – Vers un élargissement du champ de la coopération universitaire et scientifique

Le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Dr. Nabil Mohamed Ahmed, a reçu jeudi dernier, dans son cabinet ministériel, une délégation d’experts soudanais. Les visiteurs de marque au nombre de 4 ont été introduits auprès du ministre par l’ambassadeur de Djibouti accrédité à Khartoum, Ahmed Ali Barreh. Les discussions ont essentiellement porté sur le renforcement des relations de coopération entre la République de Djibouti et le Soudan dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Au cours de l’entretien, les deux parties ont évoqué les conditions de mise en œuvre du projet de création d’une faculté scientifique destinée à accueillir exclusivement des étudiants arabophones au sein de l’Université de Djibouti.

Devant ses hôtes soudanais, le ministre Nabil Mohamed Ahmed s’est dit réjoui de la qualité du partenariat existant entre la République de Djibouti et le Soudan en matière d’enseignement supérieur. Il a fait part de sa confiance en la capacité des autorités compétentes des deux pays à élargir le champ de la coopération universitaire et scientifique sur le court et moyen terme.

Sadik