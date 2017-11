Djibouti / Soudan : échanges d’expériences sur le processus de la décentralisation

Le ministre délégué à la Décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, effectue depuis dimanche dernier une visite officielle à Khartoum, au Soudan. Ce déplacement s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre Djibouti et le Soudan. Reçu par son homologue soudanais, le Dr. Fayçal Hassan Ibrahim, le ministre a eu une séance de travail sur les échanges d’expériences du processus de la décentralisation.

En fin de séance, les deux hommes se sont déclarés satisfaits de la solidité des relations historiques qui lient les deux peuples et les deux pays. Ils ont respectivement mis en exergue la convergence de vues entre les deux leaders, Ismaïl Omar Guelleh et Omar Hassan El-Béchir, tant sur le plan régional que mondial, et la solidarité sans faille qui existe entre les deux Etats. Ils se sont engagés à hisser la qualité des relations au même niveau dans le domaine de la décentralisation et de la déconcentration administrative. Le ministre délégué à la Décentralisation et la délégation, qui l’accompagne, poursuivent leur séjour de travail au Soudan.