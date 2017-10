Djibouti et la Somalie, une entente fraternelle

Le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, a reçu en fin de matinée d’hier, au palais présidentiel, son homologue somalien, M. Mohamed Abdillahi Formajo. La rencontre est intervenue dans le cadre d’une visite de travail de 24 heures du président de la Somalie à Djibouti.

Les deux dirigeants ont eu un entretien en tête à tête qui constituait le temps fort de la visite du président somalien à Djibouti. L’entrevue s’est tenue à l’issue d’une séance de travail élargie aux délégations de deux présidents. Après son entretien avec le chef de l’Etat djiboutien, le président somalien a fait un point de presse sur le perron du palais présidentiel. « Je me réjouis de l’accueil qui nous a été réservé à Djibouti, mon deuxième pays, dans le cadre de cette visite », a-t-il dit aux micros des professionnels des médias nationaux présents sur les lieux. « Je souhaite exprimer ici mes sincères remerciements et la reconnaissance pleine et entière de la Somalie pour le peuple et l’Etat frères de Djibouti qui nous ont dernièrement apporté une précieuse assistance suite à l’attentat terroriste qui a frappé notre pays », a affirmé le président Formajo. « La trentaine de professionnels de santé ainsi que l’important matériel médical que Djibouti a dépêché à Mogadiscio suite à l’attentat terroriste ont permis de sauver de nombreuses vies humaines » a-t-il poursuivi. « Nous ne saurons jamais trop remercier la République de Djibouti pour son soutien permanent et multiforme à la Somalie » a déclaré en substance le chef de l’Exécutif somalien. Le séjour actuel du chef d’Etat somalien à Djibouti s’inscrit dans le cadre d’une tournée, entamée deux jours auparavant, qu’il effectue auprès des pays contributeurs de l’AMISOM, la Force Africaine d’Interposition en Somalie. Il s’agit d’une tournée dédiée à la vulgarisation des objectifs stratégiques, militaires et sécuritaires redéfinis en Somalie aux lendemains du récent attentat aux conséquences meurtrières et destructrices jamais auparavant connues par ce pays frère et ami.

Au cours de sa visite à Djibouti, le chef de l’Etat somalien était accompagné d’une délégation de haut niveau. Celle-ci comprenait le ministre d’Etat à la Défense, M. Mohamed Ali Haga, le ministre des Affaires Etrangères,

M.Youssouf Garad Omar, le conseiller aux Affaires Militaires auprès du président, M. Bachir Mohamed Djama, et le président de la commission de Défense à l’Assemblée nationale somalienne.

L’ambassadeur de la République fédérale de Somalie auprès de la République de Djibouti, M. Abdirahman Abdi Houssein, a pris part aux travaux de la réunion élargie autour des présidents djiboutien et somalien.

Côté djiboutien, le ministre de la Défense, chargé des Relations avec le Parlement, M. Ali Hassan Bahdon, le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, le ministre de la Santé, M. Djama Elmi Okieh, le chef d’état-major général des Forces Armées Djiboutiennes, le Général Zakaria Cheick Ibrahim, et l’ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République fédérale de Somalie, M. Aden Hassan Aden, ont assisté à la rencontre entre le président Guelleh et son homologue somalien.