Djibouti / Somalie : Câbles sous-marins de télécommunications, et station terrienne de transmissions par satellite

Des vecteurs d’un inter connectivité plus dense

Le ministre de la Communication, chargé des Postes et Télécommunications(MCPT), Abdi Youssouf Sougueh, a tenu hier, dans son cabinet ministériel, une réunion de travail avec son homologue somalien, Abdi Ashur Hassan. L’entrevue a porté sur les capacités opérationnelles de Djibouti Télécom. Le visiteur de marque somalien et ses accompagnateurs ont pu mieux s’en imprégner à la faveur des immersions successives qu’ils ont effectuées par la suite dans les locaux de la station d’atterrissement des câbles sous-marins de télécommunications, et du centre des données ou data center en anglais, sis à Haramous.

Le ministre de la Communication, chargé des Postes et Télécommunications, Abdi Youssouf Sougueh, a reçu hier, dans son cabinet ministériel son homologue somalien, Abdi Ashur Hassan, à la tête d’une délégation forte de plusieurs personnes. La rencontre est intervenue dans le cadre de la visite de travail du dignitaire somalien à Djibouti. L’entrevue s’est déroulée en présence du secrétaire général du Ministère djiboutien de la Communication, chargé des Postes et Télécommunications, Ahmed Youssouf Elmi, du directeur général de Djibouti Télécom (DT), Mohamed Assoweh Bouh, du directeur par intérim de l’opérateur postal national Poste, Abdo Saïd. La réunion a été ponctuée des projections de diapositives sur les infrastructures de Djibouti Télécom, et le projet de câble sous-marin à fibre optique, plus connu sous son acronyme anglais de «DARE ». Ces présentations ont ensuite alimenté des discussions autour de divers sujets d’intérêt commun. Les deux parties ont ainsi soulevé les voies et moyens susceptibles d’élargir le champ de la coopération djibouto-somalienne dans le secteur des télécommunications et celui postal.

L’entretien a aiguisé l’intérêt des visiteurs somaliens et pour les capacités opérationnelles de Djibouti Télécom.

Ils ont pu mieux s’en imprégner à la faveur des immersions successives qu’ils ont effectuées dans les locaux de la station d’atterrissement des câbles sous-marins, et du centre des données ou data center en anglais à Haramous au cours de la matinée d’hier.

Sur place, ils ont écouté d’une oreille attentive les explications des ingénieurs djiboutiens sur les nouveaux pôles d’expansion commerciale, créés par DT. Et ce, faut-il préciser, avec le double aval de son ministère de tutelle et du gouvernement. Il s’agit de tirer profit par ce biais du formidable développement du marché des télécommunications au niveau régional et mondial.

Concrètement, l’opérateur national des télécommunications a fait sien le choix de créer une activité de transit de capacité et de données à l’international. L’offre de service cible les opérateurs de la région. Elle conforte DT dans sa vocation de « hub » régional des télécommunications.

Elle consiste en la location de capacité pour l’acheminer en direction des opérateurs internationaux ou des grands comptes à Djibouti (IPLC), la vente de capacité en droit irrévocable d’usage pour l’acheminer en direction des opérateurs internationaux (IRU). Cette prestation de service repose aussi sur le regroupement à Djibouti du trafic de données IP généré par les opérateurs de la région pour l’acheminer sur un POP IP localisé au pays grâce au partenariat avec TI Sparkle, et l’interconnexion entre les différents opérateurs sous les cieux djiboutiens.

Autre avantage comparatif : Djibouti Telecom dispose d’une station terrienne de transmissions par satellite (CTS) depuis 1980, utilisant actuellement la technologie IDR. La transmission par satellite a cédé la place à celle des câbles sous-marins. La mise en œuvre de ce projet découle d’une volonté politique visant à hisser le pays au rang de leader des transmissions dans la région, et à favoriser l’émergence d’activités liées aux technologies de l’information et la communication (TIC).

Avec son potentiel d’inter connectivité via le câble régional et intercontinental, DT doit également se tailler une part du lion dans le marché de transmission par satellite en pleine recrudescence.

Zouhour