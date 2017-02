Djibouti Sensibilisation de la jeunesse sur les dangers du sida : Le CCAF en première ligne

L’agence d’encadrement communautaire du cabinet conseil appui et formation (CCAF) mène ces derniers temps des ateliers de sensibilisation sur le sida destiné aux jeunes de plusieurs quartiers de la capitale et des régions.

Ce programme de prévention, financé par l’Unicef, est destiné aux adolescents et aux jeunes âgés entre 15 à 20 ans. Durant l’année l’agence va former 300 personnes dont la moitié est composée des filles. Il s’agit de sensibiliser 200 jeunes dans la capitale et une centaine à Tadjourah. Le contenu de cette formation, intitulé ‘Life skills’, inclut aussi un volet sur le VIH/Sida, et les pratiques familiales essentielles (PFE).

Dans une brève allocution prononcée lors du lancement de cette initiative, la coordinatrice de l’agence a déclaré que la lutte contre le sida demeure un combat permanent aussi bien pour les associations que pour les pouvoirs publics et les partenaires au développement. Selon elle, il est primordial de mettre en garde les jeunes du pays contre le danger que représente la pandémie du sida. Notons que l’agence d’encadrement communautaire est une structure d’exécution chargée de l’accompagnement et de l’encadrement des associations à base communautaire à travers des activités de mobilisation sociale, de renforcement de capacité (formations thématiques, appuis techniques, suivi organisationnel et institutionnel) dans les domaines pluridisciplinaires tels que le VIH/SIDA, les problématiques des jeunes, le genre, la nutrition, sécurité alimentaire, santé de la reproduction, vaccination, développement périurbain, pauvreté, civisme et bonne gouvernance etc.…. L’agence a aussi pour missions le suivi et l’évaluation des projets communautaires dans les communes de Boulaos, et Balbala de la capitale, la région de Tadjourah et celle d’Ali-Sabieh. Avec une expérience de dix ans dans la mobilisation sociale et les activités de sensibilisation de masse, l’agence a développé une expérience adaptée aux problématique liées à des problèmes comportements tels que le VIH/SIDA, la nutrition, la PTPE, promotion de l’hygiène et le civisme. Spécialiser dans les formations des organisations à base communautaire et les populations urbaines, périurbaines (régions nord sud, Balbala) sur plusieurs thèmes tels que le VIH/SIDA, le genre et les violences liées aux genres, les MGF, la nutrition, l’environnement, l’eau, la gouvernance locale, la démocratie, le civisme, la gestion de projet, et le renforcement de capacités organisationnelles et institutionnelles.