Djibouti Projet d’antenne de l’OIF : Une création opportune

A l’issue de son entretien de jeudi dernier avec le président de la République, la secrétaire générale de l’OIF a fait un point de presse au perron du palais présidentiel. Une sortie médiatique au cours de laquelle elle a mis en exergue « la convergence de vue trouvée auprès du chef de l’Etat djiboutien pour entériner un bon nombre de partenariats entre les deux parties ».

Le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, a reçu en fin de matinée de jeudi dernier, au palais présidentiel, la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), Mme Michaëlle Jean.

La rencontre est intervenue dans le cadre du séjour de travail de la visiteuse de marque à Djibouti dont les débuts remontent au 31 janvier 2017. L’audience s’est déroulée en présence du ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, et de l’ambassadeur de Djibouti en France et représentant permanent auprès de l’OIF, M. Ayeid Mousseid Yahya. L’entrevue a essentiellement porté sur les voies et moyens propices au renforcement du niveau d’échanges et de coopération entre la République de Djibouti et l’Organisation internationale de la francophonie.

A l’issue de son entretien avec le président Guelleh, la secrétaire générale de l’OIF a fait un point de presse au perron du palais présidentiel. Une sortie médiatique au cours de laquelle elle a mis en exergue « la convergence de vue trouvée auprès du chef de l’Etat djiboutien pour entériner un bon nombre de partenariats entre les deux parties ». « J’ai surtout révélé au président de la République mon souhait de voir Djibouti partager avec les autres pays membres de l’OIF son expertise en matière de conception et de création de projets innovants », a dit en substance Mme Michelle Jean, saluant au passage « les progrès importants enregistrés dans de nombreux domaines à Djibouti » « Nous tavaillons aussi avec le gouvernement djiboutien afin de créer une antenne locale de l’OIF dans votre pays », a-t-elle souligné devant les professionnels des médias nationaux.

« Il s’agit là d’une initiative opportune et incontournable. D’autant plus que Djibouti, seul pays francophone de la région, a vocation à contribuer au rayonnement et à la propagation de la langue française dans cette partie du monde », a-t-elle poursuivi avant de remercier «la nation djiboutienne toute entière pour l’accueil chaleureux » qui lui a été réservé dans le cadre de cette visite.