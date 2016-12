Djibouti : Le président de la République reçoit un émissaire de son homologue sénégalais

Le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, a reçu en fin de matinée de jeudi dernier, au palais présidentiel, un émissaire de son homologue sénégalais, M. Macky Sall. L’audience s’est déroulée en présence du ministre djiboutien du Travail, chargé de la Réforme de l’Administration, M. Hassan Idriss Samrieh.

Répondant au nom Mansour Sy, le visiteur de marque émissaire du Président sénégalais n’est autre que le ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions du Sénégal.

Il a remis au chef de l’Etat djiboutien un message écrit du président sénégalais dont le contenu n’a pas été révélé aux médias.

À l’issue de cet entretien, M. Mansour Sy a fait un point de presse au perron du palais présidentiel. Une sortie médiatique au cours de laquelle il est revenu sur les sujets qu’il a abordés avec le président de la République. « Le renforcement des relations d’amitié et de coopération entre nos deux pays et nos deux peuples frères et amis a essentiellement été évoqué. Les discussions ont ensuite été étendues à plusieurs sujets d’intérêt commun pour les deux pays, notamment l’Union africaine et la sécurité dans le continent », a-t-il dit. Il a également indiqué qu’il a profité de l’occasion pour briefer le président Guelleh sur les derniers développements du contexte politique et sécuritaire prévalant dans la région d’Afrique de l’Ouest.

De son côté, le ministre djiboutien du Travail, chargé de la Réforme de l’Administration, a affirmé que « la communauté estudiantine djiboutienne, présente au Sénégal, tirera des bienfaits du renforcement de nos relations bilatérales avec ce pays frère ».