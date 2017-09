Djibouti préside le 148e conseil des ministres des Affaires étrangères de la ligue arabe

Le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, a présidé mardi dernier au Caire les travaux de la 148e session du conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de la ligue arabe. Les travaux ont porté sur 30 points axés principalement sur l’action arabe commune dans les domaines politique, sécuritaire, économique et social. A cet égard, le conseil de la ligue arabe au niveau ministériel a examiné les derniers développements de la situation en Libye, en Syrie, au Yémen, en Irak, la question palestinienne, le soutien à la paix et au développement au Soudan, en Somalie et en République de Comores, ainsi que la résolution pacifique du différend frontalier entre Djibouti et l’Érythrée et le soutien aux réfugiés dans les pays arabes. Le conseil s’est également penché sur les dangers de l’armement d’Israël sur la sécurité et la paix arabes, la lutte contre le terrorisme, la préservation de la sécurité nationale arabe et les relations avec les blocs internationaux et régionaux. L’examen du rapport du secrétaire général de la Ligue des Etats arabes sur les activités du secrétariat général et les mesures de mise en œuvre des recommandations du conseil entre les 147e et 148e sessions, le rapport semestriel du comité chargé du suivi de la mise en œuvre des recommandations du sommet d’Amman 2017 ont également été aussi au menu de cette réunion. Dans son intervention, le chef de la Diplomatie de Djiboutienne a passé en revue les différentes questions figurant à l’ordre du jour. Il a souligné que la tenue de cette session intervient à un moment crucial qui exige d’unifier les efforts et de trouver des solutions adéquates aux questions épineuses qui se posent dans la région arabe. Le ministre des Affaires étrangères a affirmé que notre pays ne ménagera aucun effort pour promouvoir l’action arabe commune pendant la période de sa présidence de la Ligue des États arabes au niveau ministériel. Après la fin des travaux de la 148e session ordinaire, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf a tenu une conférence de presse avec le secrétaire général de la Ligue arabe et a répondu aux questions des journalistes portant sur les sujets inscrits à l’ordre du jour de ladite session.