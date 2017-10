Djibouti : La journée mondiale de l’alimentation célébrée à Obock

Le ministre de l’Agriculture, l’Eau, la Pêche, l’Elevage, et des Ressources Halieutiques, Mohamed Ahmed Awaleh, s’est rendu lundi dernier au chef-lieu de la région d’Obock. Et ce en compagnie d’une délégation qui était forte de plusieurs personnalités onusiennes et djiboutiennes. Citons notamment la représentante-résidente du PNUD et coordinatrice du système des Nations Unies à Djibouti, Barbara Manzi, le représentant de la FAO, Fallou Gueye, le directeur général de l’ONEAD, Mohamed Fouad, et le préfet d’Obock, Dabaleh Ahmed.Ce déplacement est intervenu dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l’alimentation. Les visiteurs de marque ont été accueillis par une foule d’anonymes et le préfet de la région dès leur arrivée au complexe Al-Rahma dans la ville de Hayu où la cérémonie de célébration s’est déroulée. Le thème retenu cette année est «Changeons l’avenir des migrants et le développement. Investissons dans la sécurité Alimentaire et développement rurale ».

L’événement a débuté par la lecture d’un verset du Saint Coran. Place ensuite aux discours qui ont ponctué la matinée de lundi passée au chef-lieu de la région d’Obock.

… Affronter les causes des vastes mouvements de populations. Prenant la parole en premier lieu, le représentant de la FAO à Djibouti et auprès de l’IGAD s’est dit réjoui de l’accueil chaleureux qui leur a été réservé. Il a aussi souligné la pertinence du thème choisi qui colle avec le contexte djiboutien, et particulièrement avec la situation à Obock. Il a en outre soulevé la pertinence du thème choisi qui colle particulièrement avec le contexte djiboutien, et notamment avec la situation ià Obock. “Changeons l’avenir des migrations. Investissons dans la sécurité alimentaire et le développement rural”. Il s’agit d’affronter par ce biais les causes structurelles des vastes mouvements de populations dans le but de réguler les flux migratoires en toute sécurité », a-t-il déclaré en substance. Suite à plusieurs décennies ou le nombre de victime en sous alimentation était en baisse, cette situation est en hausse ces dernières années selon Dr. Fallou Gueye. Ceci est démontré par le rapport onusien, intitulé “l’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2017” . Le document fait ressortir que quelques 815 millions de personnes souffraient de la faim en 2016, soit 38 millions de plus qu’en 2015 (777 millions). Cela tient en grande partie à la recrudescence des conflits, des sécheresses et des inondations.

De son côté, le ministre de l’Agriculture a loué l’hospitalité que la population locale offre aux migrants. Le fait en dit long sur la générosité de cœur des obockois qui est cher à notre pays. « Obock est une terre d’hospitalité comme Djibouti a toujours été un ilot de paix, de démocratie et de fraternité. Dans le souci de soulager les souffrances et les angoisses des victimes de conflits des pays voisins frères, la République de Djibouti n’a ménagé aucun effort», a martelé avec insistance

M. Mohamed Ahmed Awaleh. Il a par ailleurs mis en exergue l’excellent travail qui était mené pour améliorer l’accès des populations à l’eau potable. Cela tient au fait de la multiplication du nombre de forages qui est passé de deux à cinq en dépit d’un écosystème aride. Il s’est dit fière de voir que la région d’Obock puisse disposer de l’eau en abondance.

Autre bonne nouvelle : le ministre a annoncé que le projet de réhabilitation de tous les réseaux d’eau va bientôt commencer. Une fois les discours terminés, la délégation a pris le chemin du camp de réfugiés, dénommé « Markazi ».

Le ministre et ses accompagnateurs ont pu constater sur place l’état d’avancement des travaux de construction des nouveaux locaux destinés aux migrants. Ils y ont planté des arbres.

Enfin, M. Mohamed Ahmed Awaleh et les officiels onusiens ont effectué la pose de pierre de la nouvelle pêcherie d’Obock, un complexe aux infrastructures modernes.

Sadik Ahmed