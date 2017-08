Djibouti / Japon L’Initiative ABE au profit des jeunes diplômés Djiboutiens : Des engagements aux actions

L’ambassadeur du Japon à Djibouti, Tatsuo Arai, a reçu hier, dans sa résidence officielle, sise à Haramous, 3 jeunes diplômés djiboutiens qui sont appelés dès septembre 2017 à poursuivre des cursus de Master durant 30 mois au maximum, soit 2 ans et demi, au sein des universités nippones de renommée internationale. Ils devront aussi effectuer des stages au sein d’entreprises japonaises pour une durée de 6 mois dans le cadre de l’Initiative ABE et du programme Kizuna.

L’ambassadeur du Japon à Djibouti, Tatsuo Arai, a accueilli hier, dans sa résidence officielle, sise à Haramous, les 3 candidats djiboutiens retenus dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative ABE et du programme Kizuna. La rencontre s’est déroulée en présence du ministre de l’Energie, chargé des Ressources Naturelles, Yonis Ali Guedi, du représentant-résident de la JICA au pays, du directeur général de l’Office djiboutien de développement de l’énergie géothermique(ODDEG), Kayad Moussa, et du conseil technique auprès du ministre de l’agriculture et président de l’association JICA-Djibouti, Tabarek Mohamed Ismaël. Les personnalités publiques et les hauts fonctionnaires ont félicité le trio de jeunes djiboutiens, bénéficiaires de bourses d’études supérieures, octroyées par le gouvernement japonais.

Les heureux récipiendaires se nomment Moustapha Mohamed Ali, Ashraf Mohamed Aden, et Mohamed Abdillahi Aden. Ils sont appelés dès septembre 2017 à poursuivre des cursus de Master durant 30 mois, soit 2 ans et demi au maximum. Ils devront aussi effectuer des stages au sein d’entreprises japonaises pour une durée de 6 mois.

C’est dire l’intérêt de l’Initiative ABE et du programme Kizuna qui visent au développement du capital humain. Il s’agit en clair de former par ce biais les ressources humaines qui sont censées contribuer au processus d’essor industriel en Afrique et au renforcement d’échanges interpersonnels entre les milieux des affaires nippon-africains. Dans cette optique, les jeunes djiboutiens et leurs congénères africains formés devront jouer un rôle d’intermédiaire en vue d’orienter les investisseurs japonais en Afrique. Le rappel résume assez l’approche novatrice sur laquelle repose ce programme nippon. Lequel a permis l’année écoulée l’envoi du premier candidat djiboutien au Japon. Celui-ci y a démarré des études de Master en agriculture au mois de septembre 2016. Trois jeunes diplômés djiboutiens vont lui emboîter le pas à compter de septembre prochain. Les principaux concernés devront entamer des cursus supérieurs en géothermie, en technologies de l’information et de la communication, et en relations internationales au sein des universités japonaises de renommée internationale.

Dans son intervention faite hier devant ses invités, l’ambassadeur Tatsuo Arai a évoqué la volonté politique du gouvernement du Japon à soutenir les efforts de développement des pays africains dans les domaines de l’éducation et du développement social. « Ce programme a été lancé lors de la cinquième conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique (TICAD 5) tenue en 2013. Cette initiative fait suite à une demande croissante du secteur privé sur la nécessité d’une éducation plus directement liée à l’embauche. Qu’il s’agisse de la formation professionnelle et l’enseignement supérieur », a-t-il rappelé.

Le diplomate nippon a en outre précisé que le gouvernement du Premier ministre du Shinzo Abe s’est fixé comme objectif de former 1000 jeunes issus des pays africains en 5 ans.

Cette priorité n’est pas restée au stade de bonnes intentions. En témoigne les actions concrètes du gouvernement nippon qui sont conformes aux engagements pris dans ce sens lors de la 5èmeTICAD.

Le constat explique assez les remerciements appuyés que le ministre de l’Energie, chargé des Ressources Naturelles, a adressés aux autorités de Tokyo. M. Yonis Ali Guedi s’est par ailleurs félicité des contributions majeures du Japon au développement de Djibouti et du reste de l’Afrique. Il a exhorté les 3 jeunes bénéficiaires de l’Initiative ABE à mettre à profit leur séjour estudiantin au pays du soleil levant pour accumuler le plus de connaissance et d’expertise dans leurs domaines de prédilection.

Souber