Djibouti-Japon : L’ambassadeur Araïta participe à la commémoration du 10 Mars 1945

Vendredi dernier, notre ambassadeur au Japon, Ahmed Araïta Ali, a participé aux côtés des autorités nippones et de plusieurs diplomates étrangers à la commémoration du raid aérien du 10 Mars 1945 qui a fait 200 000 morts en une nuit au Japon. L’ambassadeur Araïta a pris la parole au nom du corps diplomatique au cours de cette cérémonie pour rendre hommage aux victimes et pour saluer le courage et la persévérance du peuple nippon dans l’adversité. Il a exprimé aussi l’attachement de son pays à la paix et à l’entente entre les peuples. « En tant que représentant désigné du Corps diplomatique au Japon, je voudrais exprimer, au nom de tous mes collègues, notre solidarité pour les valeurs communes que nous partageons avec le Japon. Militer pour la paix est une noble cause et un objectif que nous devrions tous embrasser. Cela reflète aussi une conviction commune à savoir que l’un des besoins humains les plus importants qui soit est le désir de respect et de dignité », a notamment dit l’ambassadeur Araïta dans son discours.