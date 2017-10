Djibouti / Japon – Des armateurs japonais reçus en audience par le ministre de l’Equipement et des Transports

Le ministre de l’Equipement et des Transports, M. Mohamed Abdoulkader Moussa, a reçu en audience des armateurs japonais en visite de travail depuis quelques jours à Djibouti. La rencontre s’est déroulée en présence de plusieurs hauts fonctionnaires de son cabinet ministériel, dont le secrétaire général, M. Saïd Nouh Hassan, et de l’ambassadeur du Japon à Djibouti, Tatsuo Arai.

Le ministre a réservé un accueil chaleureux aux visiteurs de marque japonais. Ceux-ci ont d’ailleurs effectué des immersions successives dans différents sites sous la tutelle du l’Equipement et des Transports. Citons notamment les ports, les zones franches, et le département des affaires maritimes.

Le ministre et ses interlocuteurs nippons ont passé en revue de long en large la sécurité maritime, avec comme mot d’ordre « la lutte contre la piraterie ». En outre, les deux parties ont mis en exergue l’importance d’utiliser la position géostratégique de la République de Djibouti sur le plan maritime qui se trouve au carrefour d’une route maritime la plus fréquentée par le commerce international et est la porte d’entrée des pays enclavés membres du marché commun du COMESA. Le ministre Mohamed Abdoulkader Moussa a indiqué que la République de Djibouti représentait un havre de paix dans une région tourmentée. « C’est la raison pour laquelle il y a la présence des forces multinationales des divers pays dans le cadre de la lutte contre la piraterie maritime », a-t-il martelé. Le ministre a rappelé que la Somalie se portait de mieux en mieux grâce à l’intervention des forces de l’Amisom.

Pour ce faire, le ministre tutelle a mis l’accent sur l’importance indéniable que redonne l’investissement à grande échelle des operateurs économiques le soutien des assises économiques dans notre pays et chez notre voisin somalien. Et cela permettrait de juguler la délinquance juvénile et renforcerait la lutte contre le chômage. Le ministre de l’Equipement et des Transports et ses invités japonais se sont félicités des moyens logistiques ainsi que les potentialités humaines, techniques et technologiques qu’offre la République de Djibouti. Les deux parties avaient à l’esprit que tout cela représente la garantie du nouvel élan économique qu’a connu notre pays ces dernières années.

Zouhour