Djibouti-Erythrée : Bientôt une mission onusienne à Doumeira

Le Conseil de sécurité de l’ONU, à la demande de Djibouti, a examiné lundi la situation tendue à la frontière de Djibouti et de l’Erythrée. Le Conseil a appelé les parties à exercer la plus grande retenue et a donné son plein appui à la Mission de vérification des faits déployée par l’Union Africaine.

Le Groupe de Contrôle qui est un outil de l’organe du Conseil de sécurité effectuera également une Mission afin de vérifier le positionnement des troupes des deux pays et de s’assurer qu’il n’y a pas de présence ou d’activités militaires dans les zones où le conflit a éclaté en 2008.

Le Groupe de contrôle a une mission d’investigation qui est confiée par la Résolution 1862 (2009) et la résolution 1907 (2009).

Résolution 1862 (2009):

Exige de l’Érythrée :

Qu’elle retire ses forces et tout son matériel sur les positions correspondant au statu quo ante et veille à ce qu’il n’y ait plus aucune présence ni activité militaire dans la région où le conflit a eu lieu à Ras Doumeira et dans l’île de Doumeira en juin 2008; qu’elle reconnaisse l’existence du différend frontalier avec Djibouti à Ras Doumeira et dans l’île de Doumeira et qu’elle se prête activement au dialogue afin d’apaiser la tension et à des efforts diplomatiques en vue d’aboutir à un règlement mutuellement acceptable de la question de la frontière ; qu’elle se conforme aux obligations internationales que lui impose sa qualité de membre de l’Organisation des Nations Unies, qu’elle respecte lesprincipes visés aux paragraphes 3, 4 et 5 de l’Article 2 et à l’Article 33 de la Charte et qu’elle coopère pleinement avec le Secrétaire général, notamment en ce qui concerne sa proposition de bons offices mentionnée au paragraphe 3.

Le Conseil de sécurité a soutenu la position constante de Djibouti qui est que le différend frontalier doit être résolu de manière pacifique en conformité avec le droit international.

Le Conseil a enfin décidé de demeurer saisi de la situation et de suivre avec la plus grande attention les développements.