Djibouti : Une économie en marche

L’Afrique séduit, non plus pour son exotisme paysagiste, certes toujours pittoresque, mais par sa croissance économique. Les progrès réalisés en matière d’infrastructure et de formation de main-d’œuvre spécialisée sont destinés à encourager les investissements locaux et étrangers. Sur le plan national, la République de Djibouti souffle son quarantième anniversaire d’indépendance. Voici un territoire d’à peine 1 millions d’habitants qui veut bondir, se transformer dans une région en plein mouvement, en pleine croissance.

Le monde converge aujourd’hui vers Djibouti, pays aux paysages, par endroits, désertiques, presque lunaires, mais qui présente aujourd’hui, à l’ère actuelle, toutes les caractéristiques d’une économie qui promet à un avenir brillant.

Que de long chemin traversé depuis l’indépendance ! Bénéficiant, déjà, d’un climat institutionnel solide et stable, et sur le plan géostratégique d’une notoriété internationale affirmée, notre pays a mis les bouchées doubles en instituant et s’engageant dans des projets de lois tendant, entre autres, à valoriser les opportunités d’affaires. Ainsi, des zones franches ont été créées pour attirer les investisseurs et développer l’activité commerciale. A ceux-là s’ajoutent, l’engagement du gouvernement à moderniser l’ensemble du capital d’infrastructures allant des différents moyens de transport, aux moyens d’information et de télécommunications, de productions énergétiques et hydraulique aux centres de développement humain. Djibouti s’agrandit, se modernise et gère avec méthode une dynamique endogène de mise en valeur de nos spécificités pour la combiner à une ouverture sur des capitaux étrangers et des nouvelles technologies qui permettront un essor de l’économie et un taux de croissance, tant espéré, à deux chiffres.

Plus récemment, un projet de loi présenté, en mai dernier, par le ministre du budget au conseil des ministres et qui, pour l’essentiel, présente des avantages fiscaux, va encourager les jeunes d’être au cœur de l’action. Plus largement, les Investissements Directs Etrangers IDE, qui contribuent au transfert de technologie, ne seront pas moins ravis de s’installer dans un environnement à l’ossature propice à l’épanouissement de leurs affaires.

Sur la scène régionale, la formidable croissance économique du voisin Abyssin, l’IGAD et la COMESA sont des atouts pour le développement d’une région entière. Un benchmark sur des partenariats régionaux montre qu’en Asie du Sud-est, les pays de l’ASEAN ont formé des pôles industriels puissants capables de créer des produits de haute gamme. En Europe, et depuis près de soixante-dix ans, les nations se sont regroupées pour former un espace économique de libre échange, en dépit, de leurs diverses histoires et langues. Elles se sont unies parce qu’elles forment, ensemble, une culture collective celle d’un projet moderne qui se tourne vers le futur pour se développer encore davantage.

Ces espaces ainsi réfléchis et élaborés qui se veulent communs, dans leur complexité et réalités particulières, sont peut être idéalisés, ils assurent, néanmoins, une fonction motrice de la croissance de leurs régions respectives.