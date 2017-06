Djibouti : La disponibilité de l’eau est propice au développement économique

Avec un climat aride et chaud, Djibouti est un pays que la nature n’a pas gâté. Son sol est caractérisé par une rareté des ressources en eau. La pluviométrie est une des plus faibles au monde avec moins de 200 mm par an. Face à cette situation difficile, le gouvernent n’a pas ménagé ses efforts pour garantir à la population une eau potable suffisante en multipliant les projets d’adduction d’eau. Du Nord au Sud, toutes les régions ont bénéficié de leur propre projet d’approvisionnement du précieux liquide. Avec le projet transfrontalier d’approvisionnement en eau potable Ethiopie-Djibouti qui a été inauguré le lundi 19 juin dernier, notre pays disposera d’une eau suffisante et de bonne qualité au grand soulagement de la population qui a parfois enduré des épreuves difficiles dû à la rareté de cette ressource vitale. La concrétisation de ce projet est une promesse tenue par le président de la république qui l’avait faite lors de la campagne électorale de la présidentielle d’avril 2016.

Depuis ces dernières années les projets se suivent et ne se ressemblent pas afin de trouver une solution pérenne au problème récurrent de pénurie d’eau qui affectait la capitale mais aussi les régions de l’intérieur. Du projet de dessalement de l’eau de mer, à celui de l’amélioration de la distribution et du rendement du réseau potable de Djibouti en passant par l’extension du système d’alimentation en eau potable de la ville de Djibouti, l’Etat n’a pas lésiné sur les moyens, mais aussi en mobilisant de nombreux partenaires : FADES, Fonds koweitiens , union européenne etc…

Ainsi de nombreuses prospections ont été faites pour mobiliser des ressources en eau afin de lutter contre la soif qui affectait tant le milieu que rural. L’eau est une priorité pour le développement de Djibouti. La a lutte contre la soif est inscrite au cœur de la politique publique mise en œuvre par l’exécutif Djiboutien.

L’alimentation en eau potable en République de Djibouti a toujours représenté un véritable défi pour les populations et les autorités bien que de nombreux efforts aient été investis pour répondre aux multiples besoins en eu sans cesse croissants. Assurer une alimentation en eau saine et suffisante est au cœur de la stratégie politique tracée par le Président de la République M. Ismaïl Omar Guelleh dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, la sécurité alimentaire et l’essor économique.

Toutes ces réalisations faites ces dernières années visent à terme à juguler les cycles récurrents de la sécheresse et son corollaire de pénuries d’eau potables dans les grands centres urbains.

Les autorités nationales ne sont pas restées inertes ces dernières années sur le terrain dans le contexte de sécheresse récurrente.

Elles ont édifié une vingtaine de forages à des fins de renforcement de capacités dans l’approvisionnement en eau potable de la capitale et des centres urbains des régions de l’intérieur.

Elles ont également construit une trentaine de forages en milieux ruraux.

Ces points d’eau facilitent l’accès au précieux liquide blanc pour plus de 100 000 personnes et leurs cheptels.

D’autres actions et non des moindres des pouvoirs publics sont les réhabilitations d’une centaine de puits communautaires, les aménagements d’une dizaine de sources naturelles d’eau, les dotations en équipements adéquats de soixante-dix stations de pompages dans les zones reculées, sises au nord et au sud du pays.

…Le spectre de la soif est vaincu. Avec l’arrivée de l’eau de Hadagaleh, la République de Djibouti ne connaîtra plus le cycle récurent de pénurie d’eau qui était engendré par un accroissement démographique sans précédent mais aussi d’une seule source d’eau potable disponible jusqu’à là qui provenait des nappes phréatiques et des oueds qui subissent les contraintes cycliques de sécheresse et de l’aridité climatique due à la faiblesse de la pluviométrie et des remontées du biseau salé au niveau de la mer.

Avec la concrétisation de ce projet d’adduction d’eau venant de l’Ethiopie, l’ONEAD pourra faire face à l’accroissement continu de la demande de la population et de ses abonnés et surtout de la clientèle importante et solvable à savoir le port de Doraleh et de plusieurs sociétés étrangères installées en zone franche et des complexes industriels mais aussi des bases militaires installées dans notre pays.

Le directeur général de l’ONEAD, M. Mohamed Fouad, a tenu à rappeler que l’ONEAD se veut proche des abonnés et être présent à l’endroit où la ville se développe et s’urbanise. Une campagne assidue sera menée contre le gaspillage et les installations frauduleuses afin de sensibiliser la population sur l’importance d’un usage modéré de l’eau et également informer la population sur les moyens déployés pour contribuer à la disponibilité de la ressource. L’ONEAD poursuivra sa politique de branchement social et d’extension du réseau dans la zone périurbaine afin que tous les citoyens puissent disposer de cet or bleu chez eux.

Il est évident que la disponibilité de l’eau désormais en quantité suffisante sera propice au développement d’un tissu industriel dense en République de Djibouti.

Avec ce projet d’adduction d’eau de Hadagaleh et l’interconnexion électrique depuis 2011 Djibouti et l’Ethiopie constituent un modèle d’intégration économique dans la région de l’Afrique de l’Est.

Kenedid Ibrahim