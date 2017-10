Djibouti déploie une mission médicale à Mogadiscio

Dans la matinée d’hier, le ministre de la Santé, Dr. Djama Elmi Okieh, a tenu une réunion d’urgence avec des chirurgiens et paramédicaux qui feront partie du contingent de la mission d’assistance médicale en partance à Mogadiscio. Et c’est le ministre de la santé Dr Djama Elmi Okieh, qui a conduit personnellement cette mission médicale jusqu’à Mogadiscio à bord de l’avion MA60 affrété par l’armée de l’air djiboutienne et transportant une trentaine de médecins, chirurgiens, instrumentalistes et anesthésistes ainsi que près de quatre tonnes de médicaments et consommables chirurgicaux. Cette mission médicale séjournera au minimum pendant une semaine à Mogadiscio avec pour objectif d’apporter une aide médicale d’urgence aux blessés du double attentat particulièrement meurtrier qui s’est produit la veille en Somalie. Pour rappel, cet attentat terroriste, qui porte la signature d’Al Shabab, a fait plus de 200 morts et prés de 300 blessés dans la capitale somalienne. Ces médecins et paramédicaux djiboutiens spécialisés en traumatologie, en orthopédie, en chirurgie maxillo-faciale vont renforcer leurs confrères somaliens dans les hôpitaux de Mogadiscio.

A cet effet, le ministre de la Santé a indiqué que l’envoi de cette mission médicale fait suite à l’appel lancé par le président Farmajo mais également aux instructions du président de la République Ismail Omar Guelleh qui a ordonné le déploiement en urgence de ce contingent de médecins djiboutiens en République Fédérale de la Somalie. Le Dr. Djama Elmi Okieh a en outre condamné avec la plus grande fermeté cet acte lâche et meurtrier perpétré contre des civils innocents par le groupuscule terroriste d’Al Shabab. Bref, il a affirmé que le gouvernement et le peuple djiboutien se tiendront en toutes circonstances aux cotés de leurs frères somaliens pour leur apporter aide et assistance et plus particulièrement dans ces moments tragiques et douloureux.