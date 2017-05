Djibouti / Croatie : Etablissement des relations diplomatiques

L’ambassadeur de Djibouti aux États-Unis d’Amérique et représentant permanent auprès de l’ONU, Mohamed-Siad Doualeh, et l’ambassadeur de la Croatie à l’ONU, Vladimir Drobnjak, ont paraphé hier à Washington un accord relatif à l’établissement de relations diplomatiques entre la République de Djibouti et la République de Croatie. Cet accord permettra de développer et renforcer les relations de coopération avec ce pays du Sud-Est de l’Europe, notamment dans les domaines politique, économique, commercial et culturel selon l’ambassadeur Mohamed-Siad Doualeh joint par l’ADI.