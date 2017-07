Djibouti et le Conseil de Coopération des Etats du Golfe

Le centre des Médias et des Etudes Arabes Russes a organisé le 23 mai 2017, à son siège à Riyad, un panel de discussions et une rencontre ouverte avec M. Dya Eddine Said Bamakhrama, Ambassadeur de la République de Djibouti au Royaume d’Arabie Saoudite, qui a donné un aperçu rapide sur l’Histoire de son Pays, ses relations avec la Péninsule Arabique et son environnement arabe et africain, les caractéristiques les plus importantes de son développement interne ainsi que ses relations extérieures. Les détails de ce panel de discussions sont publiés comme d’habitude par le Centre des Médias et des Etudes Arabes Russes sous la supervision du Directeur Général, Dr Majid Al-Turki. La Nation reproduit ici la quintessence de cet article publié en langue arabe dans les colonnes du journal saoudien Aljzirah, écrit par le Général Pilote à la retraite, Abdullah Ghanem Al-Qahatani. Ce vibrant plaidoyer a été traduit de l’arabe par les soins de nos confrères d’Al Qarn.

(( Le terrorisme iranien contre notre pays et tous les pays arabes, les menaces permanentes d’Israël et, en conséquence, l’opération Tempête de Fermeté contre l’Iran au Yémen, tout cela confirme sans équivoque que la République de Djibouti, par l’importance de sa situation géographique, par ses positions politiques stables et, en plus, par le volume grandissant de l’attention internationale qu’on lui accorde, est censée avoir une place ou une relation exceptionnelle avec le Conseil de Coopération des Etats du Golfe. Car Djibouti est un Etat respectable qui coopère avec l’Arabie Saoudite et la Péninsule Arabique. Les positions honorables de Djibouti indiquent la stabilité de ses positions initiales, sa maturité politique et son adoption d’une vision à long terme.

Mais pourquoi l’étape actuelle exige que cet Etat situé en Afrique de l’Est soit associé au Conseil de Coopération des Etats du Golfe dans l’Ouest de l’Asie? La réponse peut se résumer en plusieurs points importants, à savoir :

1) Son emplacement stratégique. Djibouti est situé comme le Yémen à l’entrée du détroit de Bab El Mandeb et du golfe d’Aden qui est devenu plus que jamais très convoité par l’Iran et Israël, les bandes armées, les pirates de la mer, les contrebandiers et les terroristes ; et la situation restera ainsi.

2) Les grands pays ont une présence directe et croissante, militaire, économique et culturelle, sur le territoire de Djibouti. Ces grands pays sont l’Amérique, la France, la Chine et le Japon. Leur présence, en l’absence d’une présence active et influente de notre part, est considérée comme une négligence.

3) Djibouti est un petit pays peu peuplé, mais derrière lui se situe un grand pays africain et historique qui est l’Ethiopie. Ce grand pays a une population approchant les 100 millions. Djibouti est actuellement le seul débouché maritime de l’Ethiopie par lequel ce pays a accès à la mer Rouge et partout dans le monde. Notre présence civile et militaire, économique, culturelle et religieuse sur le territoire de Djibouti s’avère plus que nécessaire.

Djibouti est un pays arabe. Sa religion est l’Islam modéré. Sa culture se rapproche chaque jour de la culture arabe d’origine dans la Péninsule Arabe avec Son Golfe Arabe (les lois de Djibouti criminalisent le chiisme sectaire) et ses générations émergentes maîtrisent couramment la langue arabe.

Sans le déclarer, Djibouti ne veut pas la présence sur son territoire d’un pays islamique autre que les pays de la Péninsule Arabique, l’Arabie Saoudite étant en tête de ces pays.

Djibouti est devenu en interaction rapide avec toutes les questions intéressant les Etats du Conseil de Coopération du Golfe, le Yémen et sa sécurité nationale.

7) Djibouti se félicite de toute présence militaire de l’Arabie Saoudite et des Etats du Conseil de Coopération du Golfe sur son territoire pour servir la paix et la sécurité dans le golfe d’Aden, Bab El Mandeb et la mer Rouge.

8) Djibouti cherche à construire son armée en adoptant la doctrine militaire, la méthodologie, la formation et la politique des forces armées saoudiennes, et se félicite de la présence des formateurs, planificateurs et intellectuels de la pensée militaire du Royaume d’Arabie Saoudite pour que les forces armées saoudiennes deviennent en harmonie avec les siennes. (Nous avons des hommes retraités, compétents et bien qualifiés, formés pendant des décennies et avec des milliards de riyals ; et Djibouti, le Pays arabe, mérite d’être le Frère jumeau de nos armées et nos sociétés Saoudiennes et du Golfe.

9) Notre présence sous différentes et fructueuses formes et dimensions avec nos frères Djiboutiens sur leurs terres fera de ce pays frère un phare de la paix et de la sécurité pour nous tous, et contribuera progressivement à faire disparaître les différences entre Djibouti et un autre pays influent, tel que l’Érythrée. De plus, l’Erythrée peut désormais faire partie de nos véritables alliés et, pourquoi pas, intégrer la Ligue Arabe. Ce qui est vraiment regrettable c’est que cela n’ait pas encore eu lieu jusqu’à nos jours, pour que l’Erythrée soit plus proche de nos positions qu’elle ne l’est maintenant.

Resterait-il donc quelque chose d’important qui nous motive à travailler dur en coexistant sur le territoire de Djibouti par sa position géopolitique, économique et de sécurité, affectant la sécurité de la mer Rouge, Bab El Mandeb et la Corne de l’Afrique? .. Oui, il en reste une : après avoir été expulsée, la milice Houthi iranienne de l’Etat du Yémen et le retour de la légitimité au Yémen, il en résultera après que le Yémen sera parmi l’intérêt direct, fort et durable, des pays du Conseil de Coopération du Golfe, en particulier plus que jamais l’Arabie Saoudite. Le détroit de Bab El Mandeb, du côté du Yémen, sera l’emplacement qui aura besoin de techniques, d’équipements, d’esprits, de forces armées, de fonctionnement, d’investissements saoudiens et du Golfe. Cela signifie l’importance de l’influence par la présence directe en coordonnant avec les deux parties asiatique et africaine, afin de réaliser une haute facilité technique et sécuritaire des deux côtés du détroit pour soutenir les deux pays, y assurer le mouvement de navigation, éloigner et empêcher les envahisseurs, convoiteurs, terroristes et vandales de perturber sur le détroit, la navigation et la sécurité de tous.

A ce propos, au cas où Djibouti, par sa taille normale, était liée au Conseil de Coopération des Etats du Golfe, en quelque qualité que ce soit, ce pays n’aura pas d’effet négatif sur les politiques, les décisions et les stratégies de ce Conseil, bien au contraire. Le mieux serait peut-être de lancer une large coopération qui réunit le Royaume d’Arabie Saoudite, d’autres pays du golfe et Djibouti ! Pourquoi pas ?! Ainsi, cela aura pour effet d’assurer de grands gains stratégiques et de couper la route devant les extrémistes à la lumière des variables futures.

Enfin, le manque de sécurité et de présence militaire avec nos frères djiboutiens, le fait de ne pas coopérer avec leur armée par nos aides et grâce à nos hommes, de ne pas intégrer et consolider notre arabité, notre langue, et notre croyance avec le peuple arabe de Djibouti sur leurs terres, et de ne pas avoir de lien préférentiel pour Djibouti au Conseil de Coopération des Etats du Golfe, ou une union ou coopération quelconque, tout cela dira à nos descendants que leurs ancêtres ont tourné le dos à Djibouti, ce qui a permis à leurs ennemis d’infliger des dommages à Djibouti, à la religion, à la culture et à tous nos intérêts.))