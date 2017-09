Djibouti célèbre la journée mondiale de la protection de la couche d’Ozone

A l’instar du monde entier, la République de Djibouti a célébré hier la journée mondiale de protection de la couche d’Ozone. A cette occasion, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement, M. Moussa Ahmed Mohamed, a prononcé un discours dans lequel il a rappelé que la célébration de cette journée fait référence à la date d’adoption du Protocole de Montréal relatif aux substances appauvrissant la couche d’Ozone.

Cette journée, a-t-il dit, constitue pour nous tous un évènement majeur dont l’objectif est de susciter une plus grande prise de conscience en vue de promouvoir des actions militant en faveur de la protection et de la préservation de la couche d’ozone qui constitue un bouclier céleste contre le rayonnement ultraviolet.

Le ministre a par ailleurs indiqué qu’en cette année 2017 marquant le 30e anniversaire de l’adoption du Protocole de Montréal relatif aux substances appauvrissant la couche d’ozone, la journée internationale de la protection de la couche d’ozone a pour thème « prendre soin de toute forme de vie sous le soleil ».

Le thème retenu cette année nous rappelle le rôle primordial de la couche d’ozone comme filtre du rayonnement ultraviolet nocif du soleil et comme bouclier céleste protecteur de toute vie sur Terre.

Depuis son adoption, le Protocole de Montréal a permis de réduire de façon substantielle des substances appauvrissant la couche d’ozone.

Le Protocole de Montréal est également l’un des principaux contributeurs à la lutte contre le changement climatique, car il a évité plus de 135 milliards de tonnes d’émissions équivalentes de dioxyde de carbone de 1990 à 2010.

Grâce à l’engagement de tous les pays du monde au cours des trois dernières décennies, la couche d’ozone est sur la bonne voie pour sa reconstitution prévue d’ici le milieu du siècle. De plus, jusqu’à 20 millions de cas de cancer de la peau peuvent être empêchés chaque année d’ici 2030.

Pour prendre part à l’élan mondial de protection de la couche d’ozone, la République de Djibouti a ratifié la Convention de Vienne et le Protocole de Montréal en 1999. Depuis cette date, un certain nombre d’activités ont été réalisées et ont abouti à une diminution significative des substances appauvrissant la couche d’ozone (SAO). Cet objectif a été atteint grâce à la mise en œuvre de projets d’investissements et de formations à l’endroit des acteurs concernés par la question de la protection de la couche d’ozone, à savoir les importateurs, les douaniers et les techniciens du froid. Depuis 2013, la République de Djibouti est en train de mettre en œuvre le Plan de Gestion pour l’Elimination Finale des HCFC qui contribuera pleinement à l’assainissement de notre atmosphère de tout facteur d’altération.

Dans le cadre de ce projet, 118 techniciens du froid, 97 douaniers, 10 enseignants du secteur froid du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFOP) et 29 jeunes déscolarisés du programme de formation du MENFOP ont été sensibilisés et formés sur les bonnes pratiques environnementales en matière de protection de la couche d’ozone.

Afin de marquer cette journée, le département de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement a programmé une série d’activités telles que la tenue d’un atelier d’information et de sensibilisation sur le programme ozone, la diffusion du message du Secrétaire Général des nations unies à l’occasion de cette journée, une rencontre avec des élèves du collège en vue de les sensibiliser sur l’importance de la couche d’ozone et la production de supports de communication ayant trait à la protection de la couche d’ozone.

Le ministre a profité de cette journée pour exhorter tous les acteurs impliqués dans les activités du froid, à savoir les opérateurs économiques, les techniciens du froid et les responsables de l’administration à travailler ensemble en vue d’atteindre les objectifs du Protocole de Montréal.

Il a invité tous les Djiboutiens à agir pour la protection de la couche d’ozone qui nous protège contre le rayonnement ultraviolet du soleil.