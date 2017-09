Djibouti-Arabie saoudite : L’ambassadeur Bamakhrama s’entretient avec une grande figure du patronat saoudien

Hier, l’ambassadeur de la République de Djibouti à Riyad, M. Dya-Eddine Saïd Bamakhrama,a été reçu par le secrétaire-général du conseil des chambres de commerce saoudiennes, le Dr Saoud Al Mishari. L’entretien a porté sur les liens économiques entre les deux pays et les voies et moyens d’augmenter le volume des échanges commerciaux. Le Dr Mishari a longuement évoqué les relations économiques du royaume avec l’Afrique en général et notre région en particulier et a souligné que, compte tenu de l’emplacement stratégique de Djibouti au confluent des grandes routes maritimes, de grandes possibilités d’investissement existaient. Il a ajouté que le conseil des chambres de commerce était disposé à offrir toutes les facilités nécessaires afin de favoriser les relations économiques entre les deux pays. De son côté, l’Ambassadeur de Djibouti, Dya-Eddine Said Bamakhrama a salué la consolidation des relations entre les deux pays dans tous les domaines et a souhaité voir bientôt les investisseurs saoudiens saisir les opportunités d’investissements qu’offre Djibouti. Il a appelé les chefs d’entreprise du royaume à explorer les occasions d’investissement disponibles à Djibouti et à promouvoir les investissements Saoudiens, en invitant le secteur des Affaires Saoudien à participer à la Première Conférence Commerciale Internationale qui se tiendra à Djibouti du 3 au 7 décembre 2017.