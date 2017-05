‘’Djibouti peut aider l’Afrique à se connecter aux routes commerciales mondiales’’

Le Président de l’Autorité des ports et des Zones Franches, Aboubaker Omar Hadi a pris la parole hier devant les hommes d’affaires djiboutiens et japonais lors du deuxième jour du forum d’affaires djibouto-nippon. Le président de l’APZF a axé son discours sur l’importance stratégique du pays mais aussi les perspectives d’avenir de Djibouti.

« Nous sommes une nation maritime. Les activités portuaires et les secteurs connexes représentent déjà plus de 70% du PIB de Djibouti. Pour cette raison, Djibouti investit plus de 15 milliards de dollars dans de nouvelles infrastructures. Cela comprend quatre nouveaux ports. Deux de ces nouveaux ports – dédiés à l’exportation de minéraux – seront opérationnels le mois prochain. Un autre port sera consacré à l’exportation du bétail.

Le quatrième et le plus grand de ces projets est le port ultra-moderne Doraleh multi-purpose (DMP). Le port sera inauguré dans seulement deux semaines, le 24 mai. Le développement de 690 hectares constituera une plateforme logistique essentielle pour le commerce dans et hors du continent africain. Le Japon nous a montré que la prospérité ne peut être construite uniquement sur les ports. Pour que les économies puissent prospérer, elles ont également besoin d’une infrastructure de classe mondiale et des bonnes politiques pour faciliter le commerce et l’entreprise. Cela a été l’exemple japonais. C’est aussi la vision de notre président, Ismail Omar Guelleh. Plus tôt cette année, nous avons célébré deux jalons importants: l’ouverture du chemin de fer électrique moderne d’Addis-Abeba-Djibouti et le début de la construction de la zone franche internationale de Djibouti. La zone de libre échange internationale de Djibouti deviendra la plus grande d’Afrique. Elle offrira des services essentiels dans la logistique et le commerce, y compris le stockage et la distribution, l’échange de produits et plus important encore une zone de traitement des exportations. L’ouverture du chemin de fer électrique moderne d’Addis-Abeba-Djibouti en janvier a été un moment phare pour nos deux pays: l’Ethiopie et Djibouti. Notre partenariat avec l’Éthiopie aide déjà à accélérer une prospérité plus large. La croissance économique à deux chiffres de l’Éthiopie au cours de la dernière décennie est une énorme réussite pour la région et le continent dans son ensemble. Djibouti est également l’une des économies les plus dynamiques au monde, avec une croissance de plus de 7 pour cent.Avec la population de l’Afrique qui devrait doubler à 2,4 milliards d’ici 2050, le continent représentera près d’un quart de la main-d’œuvre mondiale. En fournissant l’accès aux installations portuaires de classe mondiale, Djibouti peut aider l’Afrique à se connecter aux routes commerciales mondiales et offrir plus d’opportunités.De plus en plus d’investisseurs utilisent pleinement les avantages comparatifs de Djibouti. Nous sommes prêts à travailler avec nos partenaires pour aider à débloquer le vaste potentiel économique de l’Afrique. »