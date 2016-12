Diwan Az Zakat procède à la distribution annuelle de la Zakat

Le palais du peuple a abrité lundi dernier une cérémonie de distribution de la Zakat. Organisé par la fondation Diwan Zakat, cette journée est l’occasion pour bon nombres d’orphelins de trouver le sourire.

Sous l’égide du ministre des Affaires Musulmanes, de la Culture et des Biens Waqfs, Moumin Hassan Barreh, la Diwan zakat a organisé au palais du peuple, la cérémonie de la distribution de la zakat de l’année de 20016.Créer pour répondre aux besoins des plus nécessiteux, la fondation Diwan zakat n’a pas lésiné sur les moyens pour devenir une institution louable et crédible aux yeux de la nation et de la communauté internationale.

La cérémonie s’est déroulée en présence du directeur de la Diwan Zakat, Elmi Nour Djama, le président du comité exécutif de la fondation, Abdoulbasset Ahmed, le chef d’état-major général des armées, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, et des hommes d’affaires Djiboutiens.

Comme à son accoutumée à pareille date, des milliers des personnes prennent d’assaut l’esplanade du palais du peuple pour répondre à l’appel de la fondation.

Un moment riche en émotion car ses femmes et ses enfants présents dans ce lieu, constituent parmi les plus nécessiteux de la société. La cérémonie de lundi dernier a démarré par la lecture d’un verset du Saint Coran.

Plusieurs personnalités ont successivement pris la parole au micro pour témoigner de l’importance de cette journée. Une journée permettant de redonner le sourire à des milliers des jeunes orphelins.

Le directeur de la fondation, Elmi Nour Djama, a fait une allocution dans laquelle il a rappelé le chemin parcouru par son institution.

« Cette initiative, qui a débuté par la cérémonie organisée le 30 mars 2007 par la première dame du pays devant sa résidence, n’a cessé de prendre de l’ampleur. Et la Diwan a pleinement rempli son rôle en servant de trait d’union entre les parrains et les orphelins. De coup, le service de parrainage a entrepris toutes les taches administratives comme la sélection des orphelins bénéficiaires, la remise en toute sécurité des cotisations, le suivi des dossiers de parrainage ainsi que le suivi de leurs scolarités »a-t-il dit en substance. Le directeur de la fondation n’a pas manqué de mettre en exergue l’avancée notable fournie en matière d’enregistrements des orphelins qui sont cette année plus de 3500 orphelins parrainé. Il s’est réjoui que le seuil fixé par le président de la République de 5000 orphelins soit à portée de main.

De son côté, le ministre des Affaires Musulmanes, de la Culture, et des Biens Waqfs, M. Moumin Hassan Barreh, a mis en relief la cérémonie de cette journée avec notre traditionnel sens de l’hospitalité et de la solidarité qui est une parti intégrante de notre identité nationale.

D’un ton solennel, il a loué les efforts de tous ceux et celles qui ont permis que cette institution voit le jour. En premier lieu le président de la République. Il a exhorté les citoyens à faire preuve de solidarité envers les plus démunis.

La cérémonie s’est clôturée par la remise d’enveloppes aux orphelins.

Sadik Ahmed