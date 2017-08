Distribution de 300 tentes destinées aux populations sinistrées dans les camps de réfugiés

Le ministre de l’Intérieur, Hassan Omar Mohamed, a présidé jeudi dernier, en compagnie de la représentante de la mission de l’OIM à Djibouti, Mme Lalini Veerassamy, du secrétaire exécutif de l’ONARS, M. Houssein Hassan Darar et du chef de mission de UK-AID, une cérémonie de remise des 300 tentes destinées aux populations sinistrées. Cette donation constitue une importante contribution de la part de l’UK-AID (agence internationale pour le développement du gouvernement britannique) en partenariat de l’OIM. Car elle permet de soulager les nombreux foyers vulnérables dans les camps des réfugiés. « En cette période de grande sécheresse, les populations vulnérables dans les camps sont les plus touchés par les catastrophes climatiques. Ces 300 tentes destinées aux sinistrés iront droit aux mains de bénéficiaires », a indiqué la représentante de l’OIM.

Dans son discours, Mme Lalini Veerassamy a rappelé que l’agence œuvre depuis longtemps pour la prévention des catastrophes et le secours des réfugiés sinistrés dans les camps. Nous apportons assistance a tous les réfugiés et sinistrés tourmentés par une quelconque calamité. Il est de notre devoir d’agence internationale de soulager les souffrances des femmes et des hommes meurtris par la dureté de la vie, a-t-elle martelé. L’OIM et l’ONARS collabore ensemble pour la protection des populations vulnérables dans tout la République de Djibouti afin de le aider à surmonter leur désarroi.

Dans son intervention, le ministre de l’Intérieur a réitéré que cette élan de donation est désormais sous la responsabilité de l’Office National d’assistance des réfugiés et sinistrés, qui est l’organe gouvernementale chargé de l’assistance aux réfugiés et aux sinistrés en république de Djibouti. Il a rendu hommage d’ autre part à la collaboration entre les institutions gouvernementales et les agences internationales tel que l’OIM et UK-AID.

« En cette période de grande sécheresse, la République de Djibouti continue d’accueillir des populations déplacées pour de nombreux motifs. Qu’ils soient des réfugiés ou des migrants mixtes. Toutes ces personnes en détresse franchissent chaque jour et par vagues nos frontières, ainsi le gouvernement se prépare à engager une large réforme qui transformera de fond en comble l’ONARS », a-t-il martelé.

Souber